Извини, отвлекся: как командир едва не утопил атомный авианосец

34 года назад атомный авианосец ВМС США Enterprise наскочил на подводную гору у побережья Калифорнии, получив 30-метровую пробоину. Подробности аварии опубликовал The National Interest.

Омывающие южное побережье Калифорнии воды Тихого океана очень коварны. Нормандские острова - видимые вершины огромной подводной гряды размером с Сьерра-Леоне, простирающейся на сотни миль. 15 тысяч лет назад карликовые мамонты высотой всего в два метра бродили по большому острову e берегов Санта-Барбары, затем остров вместе с мамонтами скрылся под водой, оставив на поверхности четыре вершины - нынешний архипелаг, - отмель в несколько миль шириной, названную в честь Кортеса, и гранитный утес имени Бишопа, чья вершина скрывается в паре метров под уровнем моря.

2 ноября 1985 года авианосец Enterprise проводил в районе Нормандских островов учения по оперативной готовности. Согласно плану занятий, самолеты отрабатывали удары по защищенным целям на воде и суше, а 342-метровому кораблю необходимо было следовать за направлением ветра, чтобы обеспечить своему авиакрылу взлет и посадку. Управлял авианосцем его командир Роберт Л. Лойшнер-младший. Вахтенный штурман предупредил его об опасной близости к банке Кортеса и скорректировал курс. Но командир не успел передать команду рулевому - его отвлекла вводная о стрельбе в ангаре под летной палубой.

Нескольких минут промедления оказалось достаточно, чтобы корабль водоизмещением 74 тысячи тонн врезался в подводную гору. В защищенном от торпед корпусе авианосца появилась 30-метровая пробоина, три из четырех винтов были оторваны, левый киль - тоже. Корабль сохранил плавучесть и отошел от мели. Следующие несколько дней в воде вокруг Enterprise дежурили боевые пловцы, отгоняя акул, а водолазы осматривали подводную часть корпуса и оценивали ущерб. В этой истории никто не пострадал, если не считать командира - его уволили со службы.

Но столкновение с затонувшим островом - не единственная и не самая крупная катастрофа корабля. В январе 1969-го на его борту произошла настоящая трагедия. В 8.15 по местному времени, когда первая волна самолетов отправилась бомбить Вьетнам, а вторая готовилась к вылету, горячий выхлоп тягача, небрежно припаркованного у штабеля боеприпасов, привел к самозапуску неуправляемой ракеты Zuni. Она врезалась в топливный бак стоявшего рядом штурмовика, начался пожар, сопровождавшийся разливом горящего авиатоплива по летной палубе и взрывами авиабомб. Дополнил картину беспорядочный разлет ракет из штабеля. В итоге погибло 27 человек, 343 было ранено, огонь уничтожил 15 самолетов. Нанесенный авианосцу ущерб оценили в 126 миллионов долларов.

USS Enterprise - первый в мире авианосец с ядерной силовой установкой и единственный представитель своего проекта. От серийного строительства отказались из-за высокой стоимости корабля. Enterprise прослужил на флоте 41 год и был списан в 2017-м.

Антон Валагин