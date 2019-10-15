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15.10.2019
Интерфакс-АВН

Консультации по Афганистану с участием РФ, КНР, США и Пакистана могут пройти до конца октября - Моргулов

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Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Консультации России, Китая, США и Пакистана по Афганистану состоятся до конца октября, точные даты пока не согласованы, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы планируем эти консультации. Я думаю, что они состоятся до конца месяца. Пока даты согласовываются. Рассчитываем, что они состоятся до конца текущего месяца", - сказал Моргулов, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
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