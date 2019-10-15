Франция устранила "бомбовую зависимость"

Франция станет менее зависимой от США в сфере обороны. Вчера, 13 октября, газета La Tribune сообщила о том, что в пригороде Валансьена (регион О-де-Франс) начал работу завод по производству тяжёлых авиабомб.

В 2011 году единственный производитель тяжёлых бомб SAMP (Soci?t? des Ateliers M?canique de Pont-sur-Sambre) свернул производство. С тех пор авиабомбы во Франции не производились, а оперативные потребности покрывались импортом из США.

Авиабомбы Mk 84 Источник изображения: defenseworld.net

Новым производителем тяжёлых бомб станет компания Rafaut. Завод, в постройку которого было инвестировано €23 млн, уже начал работу. На новом объекте будут производиться авиабомбы типа MK 81/MK 82/MK 83/MK 84 и другие.