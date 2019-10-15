В Алжире, предположительно, организовано производство ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 14 октября. Судя по появившимся в сети Интернет фотографиям, на предприятии Rheinmetall в Алжире началась сборка боевых бронированных машин "Боксер" с колесной формулой 8х8.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на опубликованных 7 октября в Twitter фото изображена размещенная на прицепе ББМ "Боксер" на площадке, которая, предположительно, является испытательным полигоном предприятия Rheinmetall-Algerie недалеко от Айн-Смара (вилайет Константина). Ранее на этом заводе было налажено производство ББМ "Фукс-2" для ВС Алжира. "Фукс-2" также идентифицируется на заднем плане одной из фотографий (следует отметить, что в Алжире также производятся грузовики Mercedes-Benz для его вооруженных сил, сил безопасности и других структур).

ББМ "Боксер" оборудована двухместной башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой. Машина была окрашена в тот же коричневый цвет, который использовался на "Фукс-2", собранных на предприятии.

Бронемашина "Боксер" с башней "Ланс", окрашенная в немецкий камуфляж, ранее была замечена в Алжире во время парада, приуроченного к посещению центральной базы материального обеспечения в Блиде в конце января 2018 года заместителем министра национальной обороны - начальником генерального штаба Национальной народной армии генерал-лейтенантом Ахмедом Гаидом Салахом (Ahmed Gaid Salah).

В отличие от бронемашины, замеченной на базе, ББМ "Боксер" на новых фотографиях оснащена дополнительным дистанционно управляемым модулем вооружения и панорамной системой прицеливания, позволяющей вести стрельбу в режиме "хантер-киллер".

Представители Rheinmetall сообщили Jane's, что не комментируют возможную сделку по сборке ББМ "Боксер" в Алжире из-за условий контракта.

В отчете об экспорте военной техники за 2018 год, опубликованном Федеральным министерством экономики и энергетики Германии, заявлено об утверждении лицензий стоимостью 818 млн. евро (897 млн. долл.) на продажу шасси и компонентов для неназванных бронированных машин для Алжира. Таким образом, стоимость лицензий на поставку в Алжир тех же видов оборудования увеличилось на 250 млн. евро по сравнению с 2017 годом и на 356 млн. евро по сравнению с 2016 годом.

"Боксер", вероятно, является самой дорогой колесной БМП на рынке, и ее выбор ВС Алжира несколько удивляет экспертов, с учетом того, что ранее они традиционно приобретали более доступную бронетехнику российского производства. При этом СВ Алжира оснащены значительно лучше, чем любые потенциальные противники в регионе.

Производство ББМ "Боксер" в Алжире уже традиционно может вызвать у ВС других стран мира, которые выбрали эти бронемашины (Австралия, Германия, Литва, Нидерланды и Великобритания), обеспокоенность тем, что Россия может получить доступ к передовым технологиям данного типа бронетехники.