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15.10.2019
Военное обозрение

В арабском СМИ пояснили, почему Египет предпочёл танки Т-90 "Абрамсам"

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Египет станет одной из первых стран, избравших после принятия на вооружение ОБТ "Абрамс" путь пополнения армии новейшими российскими танками. Арабское издание Defense Arabic попыталось узнать причины этого шага.

Источник изображения: topwar.ru

Издание:

Почему Египет покупает Т-90, хотя уже имеется "Абрамс"?

Как оно рассуждает, необходимость обновления танкового парка вызвана выходом из строя почтенной по срокам службы техники – Т-55 и Т-62. При этом покупка для их замены дополнительных "Абрамсов" является делом весьма затратным. Аналогичная проблема возникает при их модернизации до более совершенного облика. Немаловажно и то обстоятельство, что американские танки прибыли в Египет в счет помощи, оказанной Соединенными Штатами.

Имеются и технические причины отказаться от расширения парка "Абрамсов".

"Абрамс" больше, тяжелее, менее маневренный

- пишет издание, указывая, что эти характеристики уже негативно сказались на эффективности их применения в Йемене. Речь идёт о многочисленных случаях, когда хуситы с помощью РПГ успешно атакуют танки "Абрамс" армии Саудовской Аравии, нанося существенный ущерб противнику уже не только в Йемене, но и на территории самой Саудовской Аравии.

При этом российские Т-90 прекрасно себя зарекомендовали на различных полях сражений – на Кавказе, в Сирии, Ираке. На этом фоне вполне можно прогнозировать их приобретение не только Египтом, но и другими странами.

Мы можем увидеть Т-90С в Саудовской Аравии и Турции в ближайшем будущем

- оценивает издание предпочтения прочих государств.

Здесь нужно отметить, что президент России Владимир Путин анонсировал свою поездку в Эр-Рияд.

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Страны
Египет
Ирак
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Персоны
Путин Владимир
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