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15.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны проведет масштабные учения с пуском баллистических ракет

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Пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования произведут военнослужащие в ходе учений 15-17 октября, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны рассказали, что стратегические учения по управлению ВС России пройдут 15-17 октября и призваны оценить подготовку руководящего и оперативного состава.

"В ходе учения будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

В учениях примут участие 12 тыс. военных, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

"К учению привлечены оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части РВСН, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения спецназначения для обозначения войск условного противника", – сообщили в Российском военном ведомстве.

Там добавили, что в учениях также задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

Напомним, 30 сентября в Минобороны сообщали, что учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" проведен с Плесецка, ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке.



Дмитрий Зубарев

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