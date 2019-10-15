Сверхсветовые корабли оказались бесполезными

Специалист Японского агентства аэрокосмических исследований и бывший сотрудник НАСА Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) оценил скорость кораблей с варп-двигателем — гипотетическим устройством, позволяющим перемещаться со сверхсветовой скоростью. По оценкам исследователя, даже такие звездолеты являются чрезвычайно медленными в масштабах галактики, сообщает издание Science Alert.

В качестве примера О'Донохью взял выдуманный космический корабль USS Enterprise из научно-фантастического сериала "Звездный путь: Следующее поколение". В своем исследовании ученый основывался на руководстве с детальным описанием технических характеристик звездолета, которое было опубликовано в 1991 году двумя научными консультантами сериала.

Согласно руководству, существует шкала сверхсветовых скоростей, определяемых варп-фактором. Так, варп-фактор, равный одному, соответствовал скорости света, а верхняя граница в 9,99 превышала скорость света в 2140 раз. В анимации, опубликованной на YouTube, О'Донохью показал USS Enterprise, который начинает с варп-фактора 1 и ускоряется до варп-фактора 9,99.

Звездолету, чья скорость равна скорости света, понадобились бы 5 часов 28 минут, чтобы добраться до Плутона, который находится в 5,9 миллиарда километров от Солнца. При этом до ближайшей к Солнцу звезде — Проксиме Центавра — он добрался бы за четыре года и три месяца. При варп-факторе 5, который в 213 раз быстрее скорости света, корабль долетел бы до Плутона за одну минуту 30 секунд. Однако полет до Проксимы Центавра занял бы неделю. Наконец, при максимальной варп-скорости на полет до Плутона было бы затрачено всего 10 секунд, а до Проксимы Центавра — 18 часов.

Однако в масштабах Млечного Пути даже максимальная варп-скорость слишком медленная. Путешествие с одного края галактики до другого заняло бы 96 лет. Даже с так называемой "трансварповской" скоростью (в 8323 раза превышает скорость света) USS Enterprise потратил бы 24 года на пересечение диска галактики. До галактики Андромеды, которая удалена на 2,4 миллиона световых лет от Земли, он летел бы 300 лет.

Сам О'Донохью называет такие результаты удручающими. Человечество в настоящее время не достигло и десятой доли процента от скорости света. Хотя существуют теоретические выкладки, указывающие на возможность создания сверхсветового двигателя, на данный момент ученые не знают реальных способов его создания. Предполагается, что для работы устройства понадобится экзотическая материя с отрицательной энергией, однако неизвестно, что она собой может представлять.