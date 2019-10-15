Российские "Еноты" будут искать дроны в Южной Корее

Российское предприятие АО НПЦ "Элвис" (Зеленоград) поставит Южной Корее партию новейших комплексов обнаружения беспилотников "Енот". Об этом сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП, находится в ведении Минпромторга), который профинансировал создание этой системы.

В настоящее время ведутся переговоры о поставках систем в Великобританию, Германию и Болгарию. "Енот" способен фиксировать неограниченное количество БПЛА в радиусе 1,8 км и других объектов на дальности до 8,3 км. Достоинствами комплекса являются высокая эффективность в любую погоду, компактность и относительно низкая цена. Как полагают эксперты, отечественная система будет широко востребована на российском и зарубежном рынках.

Сделка с Сеулом будет реализована до конца I квартала 2020 года. Также руководство предприятия ведёт переговоры об экспорте в европейские страны - Великобританию, Германию и Болгарию. Ожидается, что решения о поставках будут приняты до конца нынешнего года.

Как заявил президент Корейско-российского делового совета Чжонхо Пак, "Енот" является "бюджетным решением, которое обладает оптимальным соотношением "цена - качество" для систем подобного класса". Из его слов следует, что российские комплексы будут обеспечивать безопасность крупных аэропортов, нефтяных баз и электростанций. "Енот" собирают на экспорт для гражданских нужд.

"Проект "Элвиса" - это яркий пример высокотехнологичного отечественного производства, продукция которого будет востребована как на российском, так и на зарубежном рынках.

Научно-производственный центр "Элвис" ("Электронные вычислительно-информационные системы") - один из ведущих российских разработчиков процессоров, аналого-цифровых и радиочастотных интеллектуальных систем, в том числе комплексов обработки радиолокационных сигналов.