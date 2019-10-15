Гидрографическое судно "Горизонт" вернулось из арктического похода

Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" вернулось в поселок Мишуково (Мурманская область) после завершения научно-исследовательской экспедиции.

Арктический поход продолжался 65 суток, за это время "Горизонт" прошел 9500 морских миль, сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

За время плавания судна "Горизонт" в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых проведен обширный комплекс океанографических работ в ранее неизученных районах, исследовано побережье островов, рельеф дна, сняты параметры водной среды и различных геофизических полей. Гидрографы выполнили около 13 тысяч км маршрутных промеров, 2,5 тысячи км общей съемки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря.

В походе выполнены комплексные исследования радионавигационных спутниковых систем северного региона. Впервые откартографирован остров, несколько лет назад открытый школьниками с помощью спутниковых снимков в заливе Вилькицкого.

Всю информацию, полученную гидрографами Северного флота, в ближайшее время направят в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Вооруженных Сил РФ, гидрометеорологическую службу России для пополнения банка океанографических данных, корректуры карт, переиздания руководств и пособий для плавания в Арктике.

Судно "Горизонт" вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море в начале августа.

"Горизонт" – шестое судно во второй серии проекта 862/II, построенной по заказу ВМФ СССР на ССЗ "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти" в Польше.

Гидрографическое судно имеет полное водоизмещение 2500 тонн. Длина – 82,5 метра, ширина – 13,5 метра. Максимальная скорость – до 16 узлов. При экономичном ходе 13 узлов дальность плавания составляет 8650 миль. Экипаж – 58 человек. Может принять на борт научную группу из 12 человек.

Для исследований на борту имеются два гидрографических промерных катера. Приборы и оборудование позволяют проводить батитермографные наблюдения, исследовать течения, заниматься химической гидрологией и морской метеорологией.