Войти
15.10.2019
Российская газета

Фрегат "Адмирал Макаров" отстрелялся "Калибрами" в Средиземноморье

85
0
0
Источник изображения: Владимир Пасякин/РГ

Фрегат "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземном море ракетами "Калибр" и зенитными комплексами. Корабль находится в дальнем походе в составе средиземноморской эскадры.

Как сообщил командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн, корабли проекта 11356 не раз выполняли подобные задачи в Средиземном море. "И на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", цитирует командира РИА Новости. А перед стрельбами экипаж побывал на греческом острове Корфу, где проходила Русская неделя, и привез туда главную икону Военно-морского флота - образ святого апостола Андрея Первозванного.

"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356. Корабли этого проекта - многоцелевые сторожевые корабли дальней морской зоны. Они ведут боевые действия против надводных кораблей и подлодок, предназначены для оборонительных и ударных миссий в Черном море. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180 моряков, в том числе 20 морпехов. Фрегаты вооружены ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". На борту - один вертолет.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
Похожие новости
19.08.2019
Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в Средиземное море
09.04.2019
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
14.05.2018
День Черноморского флота. Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму