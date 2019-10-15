Патрушев вслед за Кубой посетит Бразилию
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 17-18 октября посетит Бразилию, сообщает пресс-служба СБ РФ.
"17-18 октября Секретарь Совета Безопасности России посетит Федеративную Республику Бразилия. Н.Патрушев примет участие в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Бразилиа также пройдут российско-бразильские консультации по вопросам безопасности.
В пятницу, 11 октября, пресс-служба СБ РФ сообщила, что 15-16 октября Патрушев посетит Кубу.
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