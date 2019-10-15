В Эфиопии разбился истребитель Су-27

Разбился истребитель Су-27, принадлежащий военно-воздушным силам Эфиопии. Происшествие произошло сразу после взлета с основной авиабазы страны в 50 км к юго-востоку от Аддис-Абебы, погибли двое пилотов. В качестве жертв инцидента называются инструктор и летчик-стажер.

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com

Как указывается, причиной катастрофы стало возгорание двигателя машины. Инструктор Сабри Тауфик катапультировался из самолета, но парашют не сработал из-за небольшой высоты полета. В результате летчик погиб.

Су-27 были приобретены эфиопскими властями у России во время пограничной войны с Эритреей, которая длилась два года, в период с 1998 по 2000 год. Во время этого противостояния наблюдались случаи боевого столкновения с МиГ-29 – другой моделью советских истребителей.

Су-27 представляет собой реактивный истребитель с повышенной возможностью маневрирования

- отмечает издание Defense Arabic.

В настоящее время, как утверждает аналитический центр IISS, все эфиопские Су-27/Су-27УБ сведены в одну эскадрилью (по другим данным, примерно 22 единицы Су-27 образуют две эскадрильи). Вторая истребительная эскадрилья укомплектована самолетами МиГ-23. Имеются Су-27 и у получившей недавно независимость Эритреи (наряду с МиГ-29).

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com