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15.10.2019
Военное обозрение

В Эфиопии разбился истребитель Су-27

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Разбился истребитель Су-27, принадлежащий военно-воздушным силам Эфиопии. Происшествие произошло сразу после взлета с основной авиабазы страны в 50 км к юго-востоку от Аддис-Абебы, погибли двое пилотов. В качестве жертв инцидента называются инструктор и летчик-стажер.

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com

Как указывается, причиной катастрофы стало возгорание двигателя машины. Инструктор Сабри Тауфик катапультировался из самолета, но парашют не сработал из-за небольшой высоты полета. В результате летчик погиб.

Су-27 были приобретены эфиопскими властями у России во время пограничной войны с Эритреей, которая длилась два года, в период с 1998 по 2000 год. Во время этого противостояния наблюдались случаи боевого столкновения с МиГ-29 – другой моделью советских истребителей.

Су-27 представляет собой реактивный истребитель с повышенной возможностью маневрирования

- отмечает издание Defense Arabic.

В настоящее время, как утверждает аналитический центр IISS, все эфиопские Су-27/Су-27УБ сведены в одну эскадрилью (по другим данным, примерно 22 единицы Су-27 образуют две эскадрильи). Вторая истребительная эскадрилья укомплектована самолетами МиГ-23. Имеются Су-27 и у получившей недавно независимость Эритреи (наряду с МиГ-29).

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com

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Страны
Россия
Эритрея
Эфиопия
Продукция
МиГ-23
МиГ-29
Су-27
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