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15.10.2019
ЦАМТО

DSME получила заказ на строительство первой ДЭПЛ проекта KSS-3 Batch-2

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Источник изображения: Фото: DSME

ЦАМТО, 14 октября. Компания DSME 11 октября объявила о подписании с Агентством программ оборонных закупок МО РК (DAPA) соглашения на разработку рабочего проекта и постройку первой ДЭПЛ "Чанг Бого-3" (KSS-3 Batch-2) для ВМС страны.

По данным агентства Yonhap, стоимость контракта составляет 1,1 трлн. вон (924 млн. долл.). В соответствии с условиями соглашения, DSME поставит ВМС Республики Корея подводную лодку водоизмещением около 3000 т к 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на постройку первых двух 3000-тонных подводных лодок в рамках первого этапа (Batch-1) национального проекта KSS-3 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с DSME в декабре 2012 года. Стоимость соглашения оценивается в 1,56 млрд. долл. Подрядчиком постройки третьей подлодки в конце 2016 года DAPA выбрало Hyundai Heavy Industries.

Резка стали для головной подводной лодки началась 27 ноября 2014 года, закладка киля состоялась в мае 2016 года. ДЭПЛ SS-083 "Досан Ан Чхан-хо" (Dosan Ahn Chang-ho) была спущена на воду в сентябре 2018 года. В настоящее время проводятся ее испытания, а передача ДЭПЛ ВМС Республики Корея запланирована на конец 2020 года.

Закладка второй подлодки серии, SS-085 "Сон Бен-хи" (Son Byong-hi), состоялась на предприятии DSME в Окпо 1 июля 2016 года. Планируется, что она будет передана флоту в конце 2022 года. Hyundai Heavy Industries приступила к постройке третьей ДЭПЛ серии, SS-086 "Ли Дон Нен" (Yi Dong-nyeong) 30 июня 2017 года.

В июле 2016 года компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. была выбрана подрядчиком проектирования и постройки головной тяжелой неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Разработка эскизного проекта была завершена в декабре 2018 года.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд. батов (8,7 млрд. долл.). Новые ДЭПЛ постепенно заменят подлодки "Чанг Бого", состоящие на вооружении с 1993 года.

Как планируется, новые подводные лодки будут оснащены южнокорейскими литий-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения целей. Как планируется, значительная часть компонентов будет произведена южнокорейскими компаниями.

Также предполагается, что ДЭПЛ KSS-3 второй партии будут оснащены 10 вертикальными пусковыми установками по сравнению с шестью у первой партии подводных лодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
209 тип
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