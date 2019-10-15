Арабские Эмираты будут воевать на российских самолетах

Россия планирует наладить поставки отечественных самолетов и вертолетов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Минпромторг по результатам прошедшего заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии.

"Сейчас рассматривается возможность поставки российских самолетов и широкой линейки вертолетной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на внешние рынки", - уточняет ведомство.

В начале 2017 года между Россией и ОАЭ года были подписаны несколько соглашений, в том числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета. Тогда же сообщалось, что ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35.

В Минпромторге также отметили, что наряду с гражданской авиацией приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются судостроение, геология, нефтегазовый сектор.

Следует отметить, что сейчас ежегодный товарооборот России с ОАЭ превышает $ 1 млрд.