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15.10.2019
Военно-промышленный курьер

Арабские Эмираты будут воевать на российских самолетах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия планирует наладить поставки отечественных самолетов и вертолетов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Минпромторг по результатам прошедшего заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии.

"Сейчас рассматривается возможность поставки российских самолетов и широкой линейки вертолетной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на внешние рынки", - уточняет ведомство.

В начале 2017 года между Россией и ОАЭ года были подписаны несколько соглашений, в том числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета. Тогда же сообщалось, что ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35.

В Минпромторге также отметили, что наряду с гражданской авиацией приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются судостроение, геология, нефтегазовый сектор.

Следует отметить, что сейчас ежегодный товарооборот России с ОАЭ превышает $ 1 млрд.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
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