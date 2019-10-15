Войти
15.10.2019
Российская газета

На новом корабле с "Калибрами" подняли Андреевский флаг

72
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Новый малый ракетный корабль "Советск", построенный на заводе в Ленинградской области, передали флоту. На корабле проекта 22800 "Каракурт" подняли Военно-морской флаг Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа и добавили, что малый ракетный корабль успешно прошел заводские ходовые и государственные испытания. На них проверили все системы и вооружение "Советска". Корабль будет нести службу на Балтийском флоте.

"Советск" - второй корабль проекта 22800 "Каракурт". В декабре прошлого года в состав Балтийского флота вошел и первый корабль проекта - "Мытищи".

Корабли проекта 22800 предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Водоизмещение - 800 тонн. Длина - 67 метров, ширина - 11. Скорость хода - 30 узлов, автономность плавания - 15 суток. На вооружении радиолокационное, радиоэлектронное, ударное, артиллерийское и зенитное вооружение. Несет крылатые ракеты "Калибр".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
Похожие новости
14.10.2019
МРК "Советск" проекта 22800 Каракурт вошёл в состав Балтийского флота
08.07.2019
Дроны российского флота
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 01:19
  • 1
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 00:37
  • 5
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 14.10 23:01
  • 4
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 14.10 22:40
  • 14
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 14.10 22:19
  • 20
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 14.10 21:51
  • 8
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 14.10 21:49
  • 22
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 14.10 20:30
  • 4
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 20:26
  • 18
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 14.10 20:19
  • 42
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 18:56
  • 9
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
  • 14.10 18:17
  • 1
Россия планирует использовать группировки роботов при освоении Луны
  • 14.10 18:15
  • 1
Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах
  • 14.10 18:10
  • 1
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения к 2022 году
  • 14.10 18:02
  • 2
МиГ-29 впервые начали тренировки посадок на "авианосец" в Крыму