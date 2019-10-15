Авиашоу в США завершилось крушением CT-114 ВВС Канады

Реактивный учебно-тренировочный самолет CT-114 ВВС Канады, принадлежащий 431-й пилотажной эскадрилье The Snowbirds, разбился в ходе выступления на авиашоу в штате Джорджия.

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CT-114 под номером Snowbird-5 шел вторым в линии пилотажного порядка. Машиной управлял капитан Кевин Домон-Гренье. Службу он начинал в 2007 году в качестве пехотного офицера, получив в итоге должность командира взвода. После развертывания в Афганистане он перевелся в ВВС Канады, где с 2013 года налетал 1600 часов. Как утверждается, летчик сумел благополучно катапультироваться.

С мая 2007 года в эскадрилье The Snowbirds произошло еще два летных происшествия, по итогам которых в общей сложности погибли три человека. 18 мая 2007 года самолет Snowbird-2, на котором летел капитан Шон Маккафи, потерпел крушение в штате Монтана. По данным следствия, причиной смертельного инцидента стала неисправность удерживающего ремня.

9 октября 2008 года капитан Брайан Митчелл погиб в авиакатастрофе вместе с фотографом канадских вооруженных сил сержантом Чарльзом Сенекалом в Саскачеване, Канада.

Модель CT-114 Tutor является легким двухмоторным реактивным учебно-тренировочным самолетом, впервые взлетевшим в 1960 году. Машина остается на вооружении 431-й эскадрильи и испытательного центра аэрокосмической техники.