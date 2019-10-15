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15.10.2019
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): Асад направил войска на север Сирии

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Сирийские беженцы в городе Рас-Аль-Айн
Сирийские беженцы в городе Рас-Аль-Айн.
Источник изображения: © REUTERS, Rodi Said

Реагируя на наступление турецких войск на север Сирии, официальный Дамаск направил туда же свои войска. Дальнейшие подробности мобилизации не приводятся. Этот шаг режим Башара Асада предпринял в результате достижения договоренности с курдскими группировками, против которых выступает Анкара.

Сирийская правительственная армия будет противостоять турецкой агрессии на севере страны

Реагируя на наступление турецких войск на север Сирии, официальный Дамаск направил туда же свои войска. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили сирийские СМИ, включая государственное информагентство Sana.

"Сирийские военные отряды будут переброшены на север, чтобы противостоять турецкой агрессии на сирийской территории", - указывается в сообщении.

Дальнейшие подробности мобилизации не приводятся. Этот шаг режим Башара Асада предпринял в результате достижения договоренности с курдскими группировками, против которых выступает Анкара.

Ранее правительственные сирийские войска размещались в определенных курдских районах, где должны были препятствовать вероятному турецкому наступлению.

Представитель курдов на условиях анонимности сообщил о "переговорах" между руководством полуавтономного региона и сирийского правительства.

9 октября Турция начала наступление на силы самообороны сирийских курдов (YPG) на севере Сирии.

Этот шаг вызвал масштабную критику со стороны международного сообщества. Официальная Анкара хочет создать "зону безопасности" глубиной 30 километров вдоль границы на сирийской территории и требует вывода курдских вооруженных отрядов из этого района.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала "немедленно прекратить" турецкое военное наступление в Сирии.

По мнению Меркель, несмотря на оправданные интересы Турции в сфере собственной безопасности, военная операция на северо-востоке Сирии приведет к вынужденной миграции большого числа местных жителей, дестабилизации региона и усилению террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ред.).

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