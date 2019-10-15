Politico: в США интересуются, что Украина дала Трампу за первую партию "Джавелин"

Демократы, которые ведут процедуру импичмента Дональда Трампа, подозревают, что американский президент начал требовать от Киева политические "услуги" гораздо раньше, чем всем стало об этом известно. Они интересуются, что Украина дала Трампу за первую партию "Джавелин".

Демократы подозревают, что американский президент начал требовать от Киева политические "услуги" гораздо раньше

Демократы, которые ведут процедуру импичмента Дональда Трампа, хотят проверить, связано ли решение продать Украине противотанковые ракеты в прошлом году как-то с тем, что Киев закрыл расследование против экс-главы избирательного штаба президента США. Интерес к обстоятельствам передачи украинской армии ракет "Джавелин", которые украинская сторона просит уже давно для сдерживания России, вспыхнул после скандала вокруг дел американской администрации с президентом Владимиром Зеленским. Как пишет "Политико", появились подозрения, что лидер США или его окружение начали давить на украинское правительство с требованием политических "услуг" гораздо раньше, чем всем стало об этом известно. "Думаю, все это часть проверки фактов, которой члены шести комитетов должны добиваться. И поскольку я член комитета по иностранным делам, с определенной точки зрения это и мой интерес", - сказал член Палаты представителей Джим Коста. Еще два члена Комитета Палаты представителей по иностранным делам Гэрри Конноли и Том Малиновский тоже заинтересованы.

"Это точно в списке проверок, которые необходимо провести", - сказал Конноли журналистам "Политико", добавив, что вопрос потенциального "вымогательства" в отношении Украины будет "большой частью процесса об импичменте". США провели поставку противотанковых ракет "Джавелин" Украине в мае 2018 года, завершив тем самым процесс продажи, который продвигали конгрессмены от обеих партий. В ноябре 2017 года Трамп неохотно утвердил соответствующее решение. А в апреле 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко приказал Генеральному прокурору Юрию Луценко, который занимался расследованием коррупционных дел Виктора Януковича, прекратить сотрудничество со специальным прокурором США Робертом Мюллером. Последний на то время вел расследование деятельности в Украине бывшего председателя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, а также его связи с Россией.

Сенаторы-демократы Дик Дарбин, Боб Менендез и Патрик Лиги 4 мая 2018 года отправили Луценко письмо, в котором выразили "большую озабоченность" сообщениями о том, что расследование было остановлено. Они открыто спросили украинского Генпрокурора, мог ли кто-то из администрации Трампа или от ее имени заставить правительство или правоохранительные органы Украины не работать с расследованием Мюллера. Луценко так и не ответил им. Нет никаких доказательств, что в то время Трамп прямо просил украинскую сторону прекратить сотрудничество с Мюллером. А "Нью-Йорк Таймс" писало, что Киев сделал это добровольно, чтобы остаться в хороших отношениях с американским лидером.

"Политико" рассказал, что отказ продавать ракеты "Джавелины" Украине рассматривался в Вашингтоне как "плохая политика администрации Барака Обамы". Поэтому тогдашний министр обороны Джим Мэттис и Госсекретарь Рекс Тиллерсон хотели исправить это. Источник сообщил изданию, что пришлось "несколько раз уговаривать президента", чтобы он подписал соответствующее решение. "Но он ничего не знал обо всем, что было связано с Мюллером тогда", - сказал собеседник издания. Вместе с тем Трамп не хотел давать Украине "Джавелины" просто так. Чтобы заручиться его поддержкой, советники по национальной безопасности заверили его, что это будет продажа, а не подарок.

А Порошенко смог завоевать лояльность Трампа, заключив соглашение о покупке американского угля на 80 миллионов долларов. И это была первая такая сделка между США и Украиной. Она была политически целесообразной для обоих президентов. Менее чем за два месяца Госдепартамент утвердил продажу, а "Укрзализныця" подписала соглашение на миллиард долларов с GE Transportation о покупке локомотивов. И это сыграло на пользу предвыборных обещаний Трампа оживить железнодорожную промышленность США. Теперь демократы хотят проверить, не было ли каких-то других украинских уступок в те времена. Такие подозрения появились после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским, в котором на просьбу украинского президента продать еще больше "Джавелин" американский лидер попросил "сделать ему одолжение". В частности, он намекнул, что Украина должна расследовать якобы свое вмешательство в американские выборы в 2016 году.