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15.10.2019
ТАСС

Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Моряки провели стрельбы из артиллерийской установки калибра 100 мм

ТАРТУС /Сирия/, 14 октября. /ТАСС/. Фрегат Военно-морского флота России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил журналистам командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.

По его словам, в частности, моряки провели стрельбы из артиллерийской установки калибра 100 мм, менее чем за минуту выпустив по цели 80 снарядов.

"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущие два года, непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами. Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", - рассказал Куприн.

Фрегат зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе. По пути, напомнил офицер, "Адмирал Макаров" доставил на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, главную икону российского флота - образ апостола Андрея Первозванного.

"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356, входит в состав Черноморского флота. Он пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь впервые прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море. Корабли этого типа имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и могут развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены ракетными комплексами "Калибр" и "Штиль-1", ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерийскими установками, торпедами и реактивными бомбами.

Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе появился в 1971 году. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении пункта в Тартусе сроком на 49 лет с возможностью продления. Документ предполагает базирование в сирийском порту до 11 кораблей, в том числе с ядерными энергетическими установками. В День ВМФ России, 28 июля 2019 года, в Тартусе прошел парад, в котором участвовали фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", неатомная подводная лодка "Старый Оскол" и другие.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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