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15.10.2019
Вестник Мордовии

Лучшая из лучших: колесная САУ "Коалиция" превзойдет все, что есть в мире

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Источник изображения: Фото: grau.informost.ru

Колесные самоходные гаубицы в настоящее время разработаны во многих странах. Так, на недавнем военном параде в Пекине была впервые продемонстрирована 155-мм САУ PLC-181. Данное орудие уже поставляется в войска и используется в ходе учений.

Как у большинства артсистем подобного типа, у нее открыто расположено орудие и, соответственно, расчет плохо защищен от огня противника.

В России, в свою очередь, работают над колесной версией перспективного 152-мм межвидового артиллерийского комплекса. Боевая машина, получившая обозначение 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ", по мнению российских и зарубежных специалистов, является лучшей в мире, по тактико-техническим характеристикам ей нет равных.

Выполненная на шасси многоосного КамАЗ-6560, она имеет необитаемое и полностью автоматизированное боевое отделение. Экипаж из трех человек находится в бронированной кабине.

Сообщалось, что "Коалиция-СВ-КШ" будет способна поражать цели на дистанции 70-80 км. При этом максимальная скорострельность достигает 12 выстрелов в минуту. Для 2С35-1 разработана новая номенклатура боеприпасов, в том числе снаряд со спутниковым наведением, обладающим высокой точностью.

Также ожидается, что появятся и другие варианты "Коалиции", например на шассе новейшего бронетранспортера "Бумеранг".

Лев Романов

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Страны
Китай
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Бумеранг
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