"Пока ни у кого нет": Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России

Путин заявил об уникальности гиперзвукового оружия России

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что российские конструкторы работают над созданием нового вооружения, даже после того, как они разработали гиперзвуковое оружие, которого "пока ни у кого нет". Вместе с тем он отметил, что Россия многократно усовершенствовала баллистические ракеты, против которых направлены ПРО. Кроме того, специалисты намерены создать такие ударные установки, которые преодолеют любую ПРО.

Российские специалисты разрабатывают передовое вооружение и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее мировых аналогов, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - сообщил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Россию "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью".

"Вот это очевидные вещи. В 2002 году, и [глава США Дональд] Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", - вспомнил российский президент.

Смысл этого документа, по словам Путина, состоял в том, "чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне". Но США вышли из договора, пытаясь создать "явные стратегические преимущества" в виде наличия систем ПРО, которые защищали бы страну.

Владимир Путин отметил в интервью, что еще в те годы предупреждал американских коллег, что Россия будет вынуждена сохранять стратегический баланс, работая "над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО".

"И мы это сделали, сейчас это уже очевидно. Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их [баллистические ракеты] усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет", - сказал он.

Глава государства отметил, что "к сожалению, так или иначе, все это привело к определенной гонке вооружений, и это уже состоявшийся факт".

Кроме того, он напомнил о выходе США из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Тоже, на мой взгляд, ошибочный шаг, можно было бы и по-другому выстроить. Мне озабоченности США, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом", - сказал Путин, отметив, что "ломать договоры не стоило". По его мнению, нужно было решить этот вопрос альтернативными методами.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа этого года. Началось все с обвинений Вашингтона в том, что Россия нарушает это соглашение. После этого американские власти в начале года объявили, что намерены выйти в одностороннем порядке из договора. Москва отвергает все обвинения, неоднократно заявляя о выполнении всех пунктов соглашения. У России, в свою очередь, были вопросы по поводу выполнения подписанного документа самими американцами.

11 октября, президент России заявил, что российские специалисты создадут ракеты средней дальности в ответ на наличие этого типа оружия у американских военных.

"Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать", - обратил внимание Путин.

Вместе с тем Москва не раз подчеркивала, что страна создает новое оружие для защиты своих граждан от внешнего нападения. Для этих же целей необходимо, в частности, ядерное вооружение. В теории Россия может нанести только ответный ядерный удар. Ранее Владимир Путин рассказал, что это решение может быть принято после нескольких факторов. Во-первых, системы предупреждения о ракетном нападении должны зафиксировать пуск ракет. Во-вторых, они должны точно спрогнозировать траекторию их полетов, а также время падение боеголовок на территорию страны, передает РИА "Новости".

Ангелина Мильченко