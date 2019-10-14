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14.10.2019
Lenta.ru

Сирийская армия начала переброску сил на север для противостояния туркам

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Источник изображения: Emrah Gurel / АР

Сирийская армия начала переброску сил на север страны, где проходит операция "Источник мира" военнослужащих Турции и их союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что правительственные войска Сирии собираются противостоять турецкой агрессии. О численности отправляемых сил данных нет.

Ранее местные СМИ сообщили, что сирийская армия в ближайшие 48 часов может войти в города Манбидж и Кобани.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Она проходит вместе с формированиями Сирийской свободной армии. Операция получила название "Источник мира". Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке. 12 октября Турция установила контроль над сирийским городом Рас-аль-Айн, который считается одной из ключевых целей турецких вооруженных сил. Эрдоган объяснил проведение операции тем, что правительство Сирии не способно справиться с террористами.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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