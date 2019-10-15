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15.10.2019
Бортовой журнал

Белорусские Су-30 могут улететь в Ереван

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На днях в экспертном сообществе прозвучало мнение, что в ноябре звено Су-30СМ, произведенных по заказу Минска, в Белоруссию может и не прилетит.

Как отмечает аналитик Сергей Ищенко, с Россией и лично с Путиным у Лукашенко в сфере военно-технического сотрудничества давно не ладится. И с этим не поспоришь, поставка Москвой четырех ОТРК «Искандер-Э» в Армению в 2018 году и категорический отказ в том же ближайшему союзнику – яркое тому подтверждение. Но, к сожалению, не единственное.

Обещанные Белоруссии ЗРС С-400 ушли на экспорт за 3 млрд долларов в Китай, хватило мощностей российской оборонке и на производство этих систем для Индии и Турции. А для Минска с 2007 года один ответ – самим не хватает и что поставки даже в союзную страну возможны только после полного удовлетворения нужд собственных вооруженных сил.

В то же время наше правительство принимает решение о поставке новейших образцов техники и вооружения по льготным ценам да еще и в кредит с отсрочкой Армении, Киргизии и Таджикистану на миллиарды долларов.

Так, в 2018 году Москва поставила Еревану оружие по кредитному соглашению на $200 миллионов. По этому кредиту Армения получила РСЗО «Смерч» с боеприпасами, ПЗРК «Игла-С» и «Верба», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», ПТРК «Конкурс-М» и «Корнет-Э», бронеавтомобили «Тигр». Кроме того, будет передан подвижный комплекс радиотехнической разведки «Автобаза-М», различное стрелковое оружие и гранатометы РПГ-26 «Аглень», средства связи и инженерная техника. Дополнительно Ереван заказал запчасти, прицельные комплексы для танков и грузовые автомобили.

К тому же, Армения дополнительно в рамках военной помощи получила ОТРК «Искандер-Э», ЗРК «Бук-М1-2», а также системы РЭБ.

К слову, белорусская сторона уже давно и безуспешно (с начала 2000-х) просит у России «Искандер». Отчаявшись, белорусы наладили сотрудничество с Китаем и уже несколько лет как имеют на вооружении свой собственный ракетный комплекс «Полонез», который обладает возможностью поражения целей на дальности до 500 км. Более того, в ближайшее время при сотрудничестве с теми же китайцами, а теперь еще и украинцами будет испытана КР «Аист».

На этом поставки вооружения в Армению не заканчиваются. В конце 2017 года было подписано еще одно соглашение между странами на $100 миллионов для финансирования поставок продукции военного назначения. Условия кредита более чем лояльные: выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.

По сообщению оборонного ведомства Армении, данные кредитные средства пойдут на закупку 12 истребителей Су-30СМ. Первая партия, состоящая из четырех машин, со слов министра обороны Давида Тонояна, прибудет в конце 2019 – начале 2020 года.

И тут возникают интересные параллели: в 2017 году министр обороны Белоруссии озвучил, что страна договорилась о покупке в России самолетов Су-30 СМ. Более того, на прошлой неделе прошла информация, что первые истребители появятся в Минске уже в ноябре текущего года.

Сопоставив все заявления и сроки, можно сделать вывод, что вероятность того, что белорусские Су-30СМ будут поставлены Еревану, очень высока.

И вслед за «Искандерами», которые были обещаны Минску, в Армению улетят и Су-30СМ.

В отношениях Кремля с Минском это будет означать очередной «проброс» и удар по самому больному – безопасности. Только вот безопасность то у нас общая.

Другими словами, Москва может отомстить Минску за различия во взглядах, но выиграет ли от этого?

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Кредитование
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Армения
Белоруссия
Индия
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Таджикистан
Турция
Продукция
9А52-2 Смерч
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