Bloomberg: «Роботы догоняют людей по количеству рабочих мест»

Процесс роботизации уже охватил большинство отраслей как в развитых, так и в развивающихся странах. Но главное еще впереди: скачок произойдет, когда роботы станут дешевле.

Промышленные роботы становятся все более популярными. Как сообщает Bloomberg, сектор восстановился после падения в период мирового финансового кризиса и продолжает бурно расти.

Одним из стимулов автоматизации считается желание сократить расходы на выплаты рабочих. По этой логике, развитые страны, где зарплаты высоки, должны переходить на роботов быстрее развивающихся, где платят мало. Однако по факту в бедных регионах роботизация порой идет быстрее, чем в богатых.

Например, в Северной Америке второе место после США по объему рынка робототехники занимает не Канада, а Мексика, где уровень зарплат почти в 10 раз ниже.

В большинстве отраслей наблюдается структурный рост поставок роботов. Это прежде всего пищевая промышленность, фармацевтика, медицина и производство потребительских товаров. Однако в автомобильном секторе спрос на роботов, похоже, имеет циклический характер. Например, с 2016 года упали продажи автоматики компаниям Ford и General Motors.

В будущем тенденция, вероятно, продолжится, ведь роботы продолжают дешеветь. Около 20 лет назад стоимость промышленного автомата превышала $80 000. Сегодня она в среднем составляет $50 000. Одна из причин этого — усовершенствование технологий, включая датчики, программное обеспечение и алгоритмы глубокого обучения.

Региональный разрез

За пределами Северной Америки ситуация не столь однозначная. Например, в Германии количество промышленных роботов продолжает расти. В Японии число автоматов снижалось с 2012 по 2016 год, но теперь вновь растет умеренными темпами.

Самым большим рынком промышленной робототехники остается Китай. В прошлом году объем местных поставок составил 154 000 машин — это больше, чем в Европе и Америке. При этом рынок далек от насыщения: по числу роботов на 1000 рабочих-людей Поднебесная уступает Сингапуру, Корее, Германии и Японии.