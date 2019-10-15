Метаматериалы сделают военную технику невидимой для радаров и людей

Метаматериалы появились несколько десятилетий назад, но они пока не стали привычными, а главное массовыми. Этому мешает сложность их производства. Однако когда технологические ограничения будут преодолены, многие отрасли изменятся до неузнаваемости. В первую очередь это касается военной техники и экипировки.

Метаматериалы представляют собой композиты, способные искажать электромагнитные и акустические волны. По мнению авторов статьи, вышедшей в октябрьском номере журнала Военно-морского института США, их использование может привести к появлению «невидимых» танков и бронемашин, а также подводных лодок, неуязвимых для сонаров.

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В публикации описываются материалы на основе пластика и металла, обладающие решетчатой структурой с размером ячейки в миллиардные доли метра. Такие конструкции могут необычным образом взаимодействовать с электромагнитными волнами.

Большинство рецепторов и датчиков, включая человеческий глаз и радар, оценивают уровень отраженной энергии. Однако метаматериалы за счет своей сложной структуры могут практически не отражать и не поглощать электромагнитные волны. Это значит, что танк или самолет с таким покрытием будет невидим для радара, сонара и даже глаза.

У метаматериалов есть и более необычные применения. Например, с их помощью можно превратить крыло истребителя или мачту корабля в одну большую антенну.

Авторы признают, что прогресс в области создания метаматериалов идет медленно. Первые образцы были созданы около 20 лет назад, однако массовое производство так и не началось. Причина заключается в сложности изготовления материалов с микроскопической структурой.

Тем не менее, нет никаких причин считать, что все нынешние проблемы не будут преодолены. Это значит, что в будущем метаматериалы смогут полностью преобразить военную технику и сами способы ведения войны.

Военные разработки нередко становятся источником новых необычных материалов. Например, недавно был разработан сверхпрочный «жемчужный пластик», который подойдет для изготовления бронежилетов, шлемов и прочего защитного снаряжения.