The National Interest (США): российский флот хочет обзавестись небольшими малозаметными разведывательно-диверсионными субмаринами

Вполне возможно, скоро у ВМФ России появятся небольшие малозаметные подводные лодки для высадки водолазов-разведчиков и береговой охраны. Они настолько тихие, что ВМС США опасаются, что им будет крайне сложно обнаруживать такие субмарины и вовремя на них реагировать.

Два российских конструкторских бюро предложили создать подводные лодки, которые будут приводиться в движение с помощью анаэробной энергетической установки - неатомной энергоустановки, которая будет настолько тихой, что противолодочным силам будет трудно ее засечь.

"Представители минобороны не скрывают, что давно хотели бы иметь в составе нашего флота новые типы неатомных подлодок, которые бы сочетали в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью, - пишет "Российская газета. - Сообщалось, что над проектом такой субмарины с воздухонезависимой энергоустановкой не первый год работают в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин"".

Анаэробная энергетическая установка, концепцию которой выдвинули немецкие ученые еще в 1930-х годах, должна была решить ту проблему, которая возникала у доатомных подводных лодок с дизельными двигателями: им приходилось часто подниматься на поверхность, чтобы пополнять запасы воздуха, необходимого для работы двигателя, или же им нужно было поднимать на поверхность специальную трубу, которую можно было легко заметить. Анаэробная энергетическая установка работает на источнике питания, который на нуждается в воздухе, таком как топливные элементы или двигатели с замкнутым циклом. Это позволяет неатомным субмаринам долго оставаться под водой, подобно атомным подводным лодкам.

Помимо того, что субмарина с анаэробной энергоустановкой может находиться под водой гораздо больше времени, такая установка дает еще одно преимущество: двигатели работают намного тише по сравнению со сложными механизмами атомных подлодок. Они настолько тихие, что ВМС США опасаются, что им будет крайне сложно обнаруживать субмарины с анаэробными энергоустановками, принадлежащие таким странам, как, к примеру, Иран.

Свои проекты таких субмарин российскому флоту предложили два конструкторских бюро, "Рубин" и "Малахит". Характеристики аппарата, предложенного КБ "Малахит", впечатляют: "1200 миль непрерывная подводная дальность плавания, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность - до 30 суток, экипаж - 18-20 человек, плюс группа из 16 боевых пловцов", о чем написала "Российская газета". "Но это при условии, что подлодкой движет ВНЭУ - воздухонезависимая (по-другому - анаэробная) энергетическая установка, в основе которой инновационный газотурбинный двигатель замкнутого цикла".

КБ "Рубин" ведет "работу по созданию корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки и специального плавучего стенда для проведения испытаний воздухонезависимой энергетической установки совместно с литий-ионной аккумуляторной батареей".

Субмарина "Малахита" (по сути, усовершенствованная версия прежней подлодки проекта 865 "Пиранья" - прим.ред.) не слишком большая: ее длина - около 66 метров, ширина - 7 метров, осадка - 5,2 метра. То есть эта подлодка примерно в два раза короче американской ударной субмарины класса "Вирджиния".

Отсюда и главный недостаток подводных лодок с анаэробными энергоустановками: они недостаточно мощные. "Максимальная эффективная мощность нынешних анаэробных энергоустановок обычно составляет порядка 400 лошадиных сил (300 киловатт), - говорится в одном отчете ВВМС США. - Мощность энергетической установки обычной атомной подлодки - более 20 тысяч".

ВМС США - это глобальная сила, которой требуются суда, способные проводить операции на протяжении длительного периода времени в далеких океанах, поэтому крупные корабли с мощными энергоустановками необходимы. Между тем, будучи способным проводить морские операции в таких удаленных районах, как побережье Сирии, ВМФ России представляет собой скорее силы береговой обороны, и субмарины с анаэробными энергоустановками отлично подходят для выполнения таких задач.

Для проведения морских десантных операций, когда нужно, чтобы подводная лодка бесшумно приблизилась к месту проведения операции, высадила десант и ушла, небольшие субмарины с анаэробными энергоустановками - это как раз то, что надо.

Майкл Пек (Michael Peck)