Войти
14.10.2019
РИА Новости

Верховный лидер Ирана призвал КСИР разрабатывать новое вооружение

151
0
0
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) разрабатывать новое современное вооружение, говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

"Вооружение КСИР должно быть усовершенствованным. Оно должно быть современным. Вы должны самостоятельно изобретать его и производить", - заявил Хаменеи в ходе выступления на выпускной церемонии студентов, закончивших военный Университет имени имама Хусейна.

Он добавил, что КСИР "необходимо понять, в чем на сегодняшний день они нуждаются в военных и разведывательных областях, и двигаться в этом направлении".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Похожие новости
20.06.2019
Политических проблем для поставки Ирану российских комплексов ПВО С-400 нет, вопрос в платежеспособности Тегерана
05.03.2019
Грузия и Россия: перспективы отношений в 2019 году (Il Caff Geopolitico, Италия)
05.09.2018
Азербайджан держит курс на ОДКБ?
01.06.2018
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
17.04.2015
Реакция Израиля на готовность России поставить С-300 Ирану: недовольство, но не угрозы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья