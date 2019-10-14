Верховный лидер Ирана призвал КСИР разрабатывать новое вооружение

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) разрабатывать новое современное вооружение, говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

"Вооружение КСИР должно быть усовершенствованным. Оно должно быть современным. Вы должны самостоятельно изобретать его и производить", - заявил Хаменеи в ходе выступления на выпускной церемонии студентов, закончивших военный Университет имени имама Хусейна.

Он добавил, что КСИР "необходимо понять, в чем на сегодняшний день они нуждаются в военных и разведывательных областях, и двигаться в этом направлении".