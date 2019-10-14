Турки завершили испытания собственного боевого лазера

Турецкие военные завершили приемочные испытания перспективной боевой лазерной установки ARMOL, разработанной Исследовательским центром информатики и информационной безопасности (BILGEM). Как пишет Jane’s, новая установка, смонтированная на бронемашине Cobra, также может быть использована для разведки и наблюдения.

Основным преимуществом лазерного оружия военные считают «неограниченный» боезапас — установка может генерировать лазерное излучение до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания. Кроме того, считается, что боевые лазеры могут обеспечивать простую и одновременно надежную защиту военных баз и патрулей.

Прошедшая испытания турецкая лазерная установка имеет мощность 1,25 киловатта. Она способна прожигать стальные пластины толщиной 3 миллиметра с расстояния 500 метров. Общая масса лазерной установки с системами управления и разведки составляет 400 килограммов. ARMOL предназначена для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Разработчики утверждают, что аналогичный боевой лазер может быть установлен и на истребители, вероятно, для обеспечения защиты летательных аппаратов от ракет с оптическими системами наведения. Другие подробности о прошедшей испытания разработке не уточняются.

В мае текущего года консорциум американских компаний Dynetics и Lockheed Martin выиграл тендер Армии США на разработку и сборку первого прототипа боевого тактического лазера мощностью 100 киловатт. По условиям соглашения, испытания прототипа боевого лазера должны состояться не позднее 2022 года.

Василий Сычёв