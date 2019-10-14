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14.10.2019
N+1

ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения

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Возможный внешний вид истребителя шестого поколения
Возможный внешний вид истребителя шестого поколения.
Источник изображения: Lockheed Martin

Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения. Как пишет Defense News, новое подразделение будет отвечать за проведение тендеров, контролировать проекты разработки новых летательных аппаратов, а также их отдельных узлов и систем.

Разработка нового самолета будет вестись в рамках программы DCS (Digital Century Series, семейство цифрового века). В программе планируется использовать новые подходы к разработке, включая гибкую методологию разработки, открытость архитектуры и цифровое проектирование.

Амбициозной целью нового управления военные назвали возможность поставлять в войска новые боевые самолеты каждые пять лет. Для сравнения, к настоящему времени время разработки нового боевого самолета составляет в среднем 15 лет, включая проведение испытаний, сертификацию и опытную эксплуатацию.

Деление реактивных истребителей на поколения носит условный характер, поскольку единых критериев разделения боевой авиации не существует. Например, если для российских истребителей пятого поколения сверхманевренность является обязательным свойством, то американские военные делают ставку на дальность действия ракетного вооружения.

Сегодня несколько стран мира занимаются разработкой и принятием на вооружение истребителей, которые можно условно отнести к пятому поколению. Речь идет об американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, российском Су-57, китайских J-20 и J-31, индийском AMCA и японском F-3.

Параллельно в некоторых странах ведутся подготовительные работы к разработке истребителей шестого поколения. До сих пор базовыми исследованиями по проекту истребителя шестого поколения в США занималось Агентство перспективных оборонных разработок. В частности, оно занималось определением технологий, которые могут быть использованы в самолете.

Какие именно требования к перспективному американскому боевому самолету планируется предъявить, пока неизвестно. Ранее некоторые военные заявляли, что истребители шестого поколения, возможно, будут опционально пилотируемыми и смогут развивать гиперзвуковую скорость (более 5 чисел Маха). Боевые самолеты также должны быть малозаметными и сверхманевренными.

Истребители планируется применять в так называемых зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра. В это понятие военные вкладывают не только противодействие систем противовоздушной обороны и авиации противника, постоянное спутниковое наблюдение, но и условия, при которых поставка запчастей и провизии значительно затруднена или вовсе невозможна.

В конце сентября текущего года генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов рассказал, что перспективный российский истребитель шестого поколения «в базовом варианте будет беспилотным».

По словам Хохлова, возможность пилотирования человеком будет опциональной. «Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — рассказал Хохлов.


Василий Сычёв

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