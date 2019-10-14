Резонансное акустическое перемешивание увеличило эффективность взрывчатки

Британская компания BAE Systems разработала систему перемешивания компонентов, которая позволяет улучшить характеристики получаемой из них взрывчатки. Как пишет Jane’s, в новой системе используется технология резонансного акустического перемешивания (Resonant Acoustic Mixing, RAM), разработанная во второй половине 2000-х годов компанией Resodyn для смешивания жидких сред, в первую очередь компонентов полимерного связующего.

При резонансном акустическом перемешивании емкость со смешиваемыми компонентами устанавливается на акустический излучатель, который генерирует интенсивные звуковые волны с частотой от 58 до 62 герц. Эти волны вступают в резонанс с собственными колебаниями емкости. В результате на поверхности смешиваемых компонентов возникают волны Фарадея, стоячие волны, возникающие под воздействием вертикальных вибраций. Именно благодаря волнам Фарадея и происходит смешивание компонентов.

Для эксперимента специалисты BAE Systems методом RAM создали взрывчатую смесь с полимерным связующим. Масса получившейся взрывчатки составила 400 граммов. Вещество разместили в емкости, похожей на консервную банку, а в него поместили электрический детонатор, с помощью которого инициировали подрыв вещества. Измерения проведенные во время и после взрыва показали, что взрывчатка, полученная с помощью технологии RAM, показала больший выход энергии, что дало на 20 процентов бо́льшие пробивное и разрушающее воздействия по сравнению с взрывчаткой, полученной механическим перемешиванием.

По данным BAE Systems, резонансное акустическое перемешивание также позволяет смешивать более вязкие компоненты взрывчатки без использования дополнительных растворителей. При механическом перемешивании в вязкие компоненты добавляют растворители, которые уменьшают их вязкость. После смешивания полученное вещество подвергается просушке, чтобы вернуть ему исходную вязкость. Отказ от использования растворителей позволяет удешевить производство взрывчатки.

В 2015 году химики из Университета Мичигана обнаружили, что совместная кристаллизация двух взрывчатых веществ может приводить к их взаимной стабилизации. Во время эксперимента исследователи кристаллизовали диперекись диацетона с несколькими видами тригалогентринитробензола. Чувствительность получившейся смеси тестировали, роняя на нее гирю. Эксперимент показал, что кристаллы, содержащие одновременно перекись и иодистое производное тринитробензола, значительно менее чувствительны по сравнению с кристаллами индивидуальных веществ.

Василий Сычёв