Совбез РФ: Террористы строят сеть для управления разрозненными силами

На этой неделе в Сочи на открытый диалог соберутся представители зарубежных спецслужб и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России. Ожидается участие более 100 иностранных делегаций. В таком уникальном формате профессионалы спецслужб самых разных государств обменяются опытом, а значит и секретами борьбы с главной мировой угрозой - терроризмом.

О том, какие новые опасности несет международный терроризм и как меняется тактика борьбы с этим злом, "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Юрий Александрович, активность террористов сегодня не ограничивается странами Ближнего Востока, Африки и Афганистана. Какие еще регионы входят в зону риска?

Юрий Коков: В 2018 - 2019 годах около 70 государств испытали на себе последствия более 5 тысяч резонансных террористических акций, от которых пострадало около 30 тысяч человек.

В этом году в результате только 2 тысяч наиболее крупных терактов погибли более 9 тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек.

Сегодня террористы продолжают совершать масштабные, имеющие большой общественный резонанс кровавые акции. Они активно пытаются распространить свою деятельность на континенты и государства, на территории которых ее раньше не было.

При этом, безусловно, основными их целями остаются страны, внесшие наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом. К центрам террористической активности относятся Ближний Восток, Африканский континент, Южная и Юго-Восточная Азия. Наряду с действующими здесь местными террористическими структурами не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания.

Боевики разгромлены, угроза остается

Справедливо ли утверждение, что в целом международные террористы потерпели сокрушительное поражение? Или до полной победы над ними еще далеко?

Юрий Коков: Действительно, к настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены. По экспертным оценкам, в прошлом году в сравнении с 2017 годом количество террористических акций в мире уменьшилось более чем на треть, а число жертв - на четверть. Отмечается и снижение терактов, совершенных наиболее опасной группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ.- Ред.).

Мировое сообщество до сих пор не смогло сформировать единое, приемлемое для всех государств определение понятия - "международный терроризм"

Вместе с тем, утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий в Ираке и Сирии, понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики не собираются сдаваться, более того, ими вынашиваются планы для переброски в другие регионы мира, в частности на Африканский континент, Южную и Юго-Восточную Азию. Однако Сирия, Ливия и Йемен остаются основными очагами нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В настоящее время в мире действуют сотни террористических группировок.

К числу наиболее активных из них, помимо ИГИЛ, относятся также запрещенные в России террористические организации "Аш-Шабаб аль-Муджахидин", "Боко Харам" и "Аль-Каида исламского Магриба" и "Хейят Тахрир Аш-Шам".

Ежегодно жертвами их атак становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей. В частности, в Сирии "Хейят Тахрир аш-Шам" и "Хуррас- ад-Дин", связанные с "Аль-Каидой", контролируют основную часть провинции Идлиб. Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам. Только за первую половину сентября они более 300 раз обстреливали позиции правительственных сил, в результате погибло более 150 военнослужащих.

Но ведь деятельность террористов Сирией и Ираком не ограничивается?

Юрий Коков: Эти угрозы актуальны и для государств Евросоюза, где уже в этом году совершен ряд террористических акций: в Голландии, Германии, Норвегии, Испании и Франции. Что подтверждает серьезность сделанных ранее главарями международных террористических организаций заявлений о своей нацеленности на совершение терактов в Европе. В свою очередь перенос вектора террористической активности на страны Запада провоцирует ответную реакцию со стороны ультраправых радикалов. Примером является нападения на комплексы мечетей в Новой Зеландии, США, Великобритании и Германии. В связи с этим нельзя сбрасывать со счетов и угрозы, исходящие от экстремистов различных мастей. Волна экстремизма и терроризма не должна захлестнуть цивилизованное сообщество.

Многие боевики сегодня возвращаются по домам. В том числе и в Россию. Насколько реально их отследить и остановить?

Юрий Коков: Такие лица должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и спецслужб. Ни для кого не секрет, что росту террористической опасности способствуют именно возвращающиеся из горячих точек боевики. Ориентированные на организацию автономной деятельности в своих странах, на ведение пропагандисткой и вербовочной работы среди местного населения, они способны в сжатые сроки подготовить и осуществить террористические атаки.

Об этом свидетельствует и серия беспрецедентных по масштабам и дерзости терактов, совершенных с 21 по 26 апреля этого года на Шри-Ланке, где погибли 359, в том числе 40 несовершеннолетних, и получили ранения более 500 человек. Жертвами террористов в разгар пасхальных торжеств стали местные жители и граждане более 10 государств, террористы действовали безжалостно с исключительным цинизмом. По оценкам специалистов, эти атаки были подготовлены местными сторонниками идеологии глобального джихада, опиравшимися на зарубежные структуры ИГИЛ. Практическую организацию взрывов обеспечили вернувшиеся на Шри-Ланку после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке члены местной радикальной группировки.

Сейчас много говорят о вдовах боевиков, которые остались в районах, где шли боевые действия. Многие из них - гражданки стран Евросоюза. И эти страны не хотят их возвращения. Эти женщины действительно опасны?

Юрий Коков: Потенциальная угроза исходит как от лиц, отбывающих наказание за террористическую деятельность, так и от их членов семей и вдов погибших боевиков, многие из которых крайне радикализированы. Они подверглись активной идеологической обработке, прошли обучение основам диверсионной деятельности и могут быть вовлечены в совершение террористических акций. Поэтому очень важно стремиться создать атмосферу неприятия радикальной идеологии, и прежде всего терроризма, в каждой отдельно взятой семье, во всех образовательных учреждениях, общественных институтах, с активным участием муниципалитетов, региональных органов власти и государства в целом.

Безусловно, это многогранная, крайне кропотливая работа и нужно понимать, что когда в этот процесс включаются спецслужбы, правоохранительная и судебная системы, когда, говоря медицинской терминологией - начинается "хирургия", это означает брак в работе названных институтов.

Одним из основных условий эффективного межгосударственного противодействия этим угрозам, на наш взгляд, является системный и своевременный обмен информацией по указанным категориям лиц и по их трансграничным перемещениям. Важно выстроить эффективную "информационную среду", включающую сбор, обмен и анализ данных. Такую возможность предоставляет созданный в нашей стране международный банк данных по противодействию терроризму, к которому на сегодняшний день уже подключены 45 зарубежных спецслужб и правоохранительных органов из 35 государств, а также профильные структуры ООН, СНГ, ШОС и Интерпола.

Новейшие технологии и оружие массового уничтожения

Известно, что террористы постоянно меняют и совершенствуют свою тактику и используют самые современные технологии. Спецслужбам мира известны все новшества террористических организаций?

Юрий Коков: Действительно, международные террористические организации постоянно совершенствуют тактику своих действий, ряд новых тенденций заслуживает отдельного внимания и анализа.

В первую очередь это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, их повышенное внимание к вопросам, связанным с возможностью применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов. В связи с возросшими масштабами использования современных высокотехнологичных технических средств дополнительные риски возникают в стремлении террористов к их быстрому освоению и использованию при совершении преступлений.

В этом году в результате только 2 тысяч наиболее крупных терактов погибли более 9 тысяч и получили ранения свыше 11 тысяч человек

Свидетельством этому является то, что в 2019 году резко увеличилось количество тератак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии. Поступает информация о том, что террористы используют беспилотники для доставки отравляющих веществ, производство которых уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана.

С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов, в том числе транспортных и топливно-энергетических систем, с целью нарушения порядка их функционирования и создания аварийных ситуаций.

Для противодействия этим негативным тенденциям необходимо обеспечить эффективное правовое регулирование вопросов использования современных робототехнических комплексов.

Нужно также обеспечить надежную охрану и защиту объектов критически важной инфраструктуры, в том числе связанных с хранением и использованием опасных веществ и материалов: взрывчатых, радиоактивных, химических, биологических. А еще требуется выработать дополнительные упреждающие меры по предотвращению этих угроз. В России такая работа ведется на постоянной основе. Вопросы ее совершенствования находятся в поле зрения Совета безопасности.

Известно, что террористы используют социальные сети и мессенджеры не только для пропаганды своей деятельности, но и для сбора средств. Откуда все-таки идет основная финансовая подпитка боевиков?

Юрий Коков: Международные террористические организации все еще сохраняют значительный финансовый потенциал. Так, по оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГИЛ составляют до 300 миллионов долларов. Наряду с этим террористы продолжают искать новые источники финансирования.

Для финансирования своей деятельности террористы активно используют криптовалюты, международные мусульманские гуманитарные фонды. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран.

По-прежнему серьезной опорой террористических организаций остается транснациональная организованная преступность. Единых подходов международного взаимодействия и пристального внимания требуют факты все большей вовлеченности террористов в криминальную деятельность.

Особое значение в финансировании терроризма приобретают доходы от незаконного оборота оружия, нелегального производства и продажи наркотических средств. Террористические организации активно пытаются взять под свой контроль наркотрафик из стран Южной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Афганистана. Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них в последнее время стала транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. Как свидетельствуют факты, увеличение масштабов незаконной миграции провоцирует рост террористической и экстремистской активности, проявлений ксенофобии и национализма в принимающих государствах. В потоках беженцев, следующих главным образом в развитые страны, пытаются затеряться и террористы.

В одиночку не справиться

Везде ли в мире есть понимание того, что только совместными усилиями можно победить терроризм, что в одиночку ни одна страна не сможет справиться с этим злом?

Юрий Коков: Именно поэтому вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия на антитеррористическом треке постоянно поднимает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встреч со своими зарубежными партнерами. Как уже не раз звучало с трибун различных международных форумов, для обеспечения эффективного противодействия терроризму требуются скоординированные и решительные действия всего мирового сообщества.

Недопустимо применение двойных стандартов при противодействии терроризму и экстремизму, использования террористических группировок для достижения политических целей. В этой связи хотелось бы затронуть вопрос продвижения рядом стран концепции противодействия насильственному экстремизму. На наш взгляд, эта манипуляция понятиями, которая в значительной степени размывает основы и принципы межгосударственного контртеррористического взаимодействия, приводит к разбалансированию сил и средств, создавая предпосылки к выборочному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

В этой связи очень важна работа по продолжению универсализации международно-правовых механизмов в области противодействия терроризму. В качестве примера можно привести создание в ЕС единого реестра расследуемых дел о терроризме, который направлен на централизацию ключевой судебной информации для установления связей в рамках расследований в отношении лиц, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Россия последовательно выступает за консолидацию и наращивание усилий в борьбе с международными террористическими организациями при координирующей роли ООН, за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом, без политизации данного вопроса.

Необходима последовательная работа, направленная на оздоровление ситуации в сфере международной безопасности, повышение уровня межгосударственного доверия с опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех. Поэтому Владимир Путин на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал сформировать широкую антитеррористическую коалицию в борьбе с терроризмом, эта инициатива поддерживается рядом государств и прежде всего нашими партнерами по ШОС и БРИКС, странами Ближнего и Среднего Востока. Однако ее реализации по-прежнему мешают геополитические амбиции отдельных государств. В свою очередь террористы умело используют эти противоречия, разобщенность и объективные сложности в наших подходах.

Речь о том, что разные страны по-разному трактуют понятие терроризм, и когда удобно, "своих" боевиков называют "повстанцами" и "борцами за свободу", а "чужих" ополченцев - "террористами" и "бандитами"?

Юрий Коков: Вы правы. До настоящего времени мировое сообщество еще не смогло сформировать единое, приемлемое для всех государств и правовых систем, четкое определение понятия - "международный терроризм". А ведь терроризм - это преступление, не имеющее оправдания и не имеющее срока давности, поскольку изо дня в день террористы и их пособники нарушают одно из основополагающих прав человека - право на жизнь. Жертвой терроризма может стать любой человек независимо от гражданства, национальности и вероисповедания.

Очевидно, что с этим явлением невозможно эффективно бороться в рамках национальных правовых институтов и методов. Необходимо понимать, что в последние годы терроризм претерпел фундаментальные изменения, связанные с его высокой интернационализацией и резким ростом степени общественной опасности, трансформацией его методов.

Сегодня для всех очевидно, что международный терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений, которые с каждым днем приобретает угрожающие масштабы и разнообразные формы.

Поэтому уже недостаточно одного понимания и желания бороться с этим злом. Недостаточно и того, что есть отдельные страны, где успешно противодействуют терроризму. Недостаточно также усилий нескольких, пусть даже великих держав или коалиций высокоразвитых государств.

Насколько сегодня востребован российский опыт борьбы с терроризмом другими странами?

Юрий Коков: В России удалось сформировать эффективную общегосударственную систему противодействия терроризму, которая за эти годы доказала свою результативность. Руководство и координация этой деятельности осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях Национальным антитеррористическим комитетом и антитеррористическим комиссиями на местах. Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества, готовы делиться своим опытом и взаимодействовать с нашими партнерами по вопросам борьбы с терроризмом.

Об этом свидетельствуют уникальные форматы совещаний, ежегодно проводимые в Российской Федерации - X Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошла в июне 2019 года в Уфе.

На этой неделе в Сочи начинается XVIII совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

В прошлом году на аналогичном мероприятии в Москве встретились руководители спецслужб, служб безопасности и правоохранительных органов из 80 стран мира.

Проходящие на форумах дискуссии носят открытый характер. Это наглядно демонстрирует понимание необходимости укреплять доверие между государствами для эффективной борьбы с терроризмом, способствует сближению позиций национальных компетентных органов и выработке согласованных подходов к оценке сложных явлений, связанных с терроризмом в разных странах мира.

Ключевой вопрос

Сегодня часто говорится о кибертерроризме, об использовании террористами информационно-коммуникационных технологий. Нужны ли для борьбы с террором какие-то новые меры по ограничению использования интернета?

Юрий Коков: Как вы знаете, с каждым годом темпы информатизации общества стремительно растут. Глобальная Сеть за 50 лет своего существования превратилась в жизненно важную инфраструктуру.

При всех, безусловно, положительных моментах, делающих общество более открытым, свободным, современным, глобальная Сеть несет в себе и очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления.

В этой связи требуется более тесное сотрудничество между государственными структурами, технологическим сектором и религиозными лидерами в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц.

Мы должны иметь в виду, что, по сути, сегодня глобальная Сеть для террористов является основным наиболее эффективным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. Ими активно создаются новые и пробуждаются так называемые спящие ячейки, организуется сбор финансовых средств, формируются свои киберподразделения. В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной Сети в общественной жизни недопустимо.

Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что, по меньшей мере, безответственно своими руками создавать параллельную вселенную, свободную от закона и морали. Необходим широкий международный диалог по противодействию использования сети интернет террористами на различных международных площадках.

Иван Егоров