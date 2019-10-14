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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Саудовская Аравия осуждает турецкое вторжение в Сирию - госминистр по иностранным делам

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Эр-Рияд. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия осуждает турецкую военную операцию в Сирии, заявил журналистам государственный министр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответствовать и обеспечить прекращение агрессии", - сказал госминистр.

"Я думаю, что США все еще работают со своими союзниками на севере Сирии и США должны сами определять свою политику. Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход правильный или нет. Мы ведём тесные консультации со своими пантерами в Вашингтоне, также как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии и ищем лучший способ решить ситуацию", - продолжил аль-Джубейр.

Министр не стал комментировать заявление курдского руководства, которое считает, что это моральное обязательство США - защищать тех людей, которые бок о бок боролись с ними против "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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