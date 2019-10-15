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15.10.2019
Интерфакс-АВН

Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане - Совбез РФ

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Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Члены международных террористических групп наладили производство отравляющих веществ в труднодоступных регионах Афганистана, для их транспортировки используют беспилотники, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Поступает информация о том, что террористы используют беспилотники для доставки отравляющих веществ, производство которых уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана", - сказал Коков в интервью "Российской газете".

Международные террористические организации постоянно совершенствуют тактику своих действий, отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.

"В первую очередь это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, их повышенное внимание к вопросам, связанным с возможностью применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов", - сказал Коков.

Террористы быстро внедряют новые способы атак, примером тому является резкое увеличение в 2019 году случаев применения ударных беспилотных летательных аппаратов в атаках на российскую базу Хмеймим в Сирии, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии, заявил заместитель генсека Совбеза РФ.

Кроме того, задачей спецслужб является борьба с попытками несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов, в том числе транспортных и топливно-энергетических систем.

Для борьбы с такими проявлениями Коков считает необходимым использовать роботов.

"Для противодействия этим негативным тенденциям необходимо обеспечить эффективное правовое регулирование вопросов использования современных робототехнических комплексов", - сказал он.

Также замсекретаря Совбеза РФ отметил важность обеспечения надежной охраны и защиты объектов критически важной инфраструктуры, в том числе связанных с хранением и использованием опасных веществ и материалов: взрывчатых, радиоактивных, химических, биологических.

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