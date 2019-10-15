Удар по портам: в США указали цели для русских ракет

В США назвали ключевую цель для России на случай мировой войны

В случае "большой войны" Россия может нанести удар по немецкому порту Бремерхафен, где высаживаются военные из США, убежден американский эксперт. Если российские подлодки уничтожат портовые шлюзы, то Штаты не смогут перебрасывать военную технику в Европу через север Германии. Голландские порты, по его словам, тоже являются потенциальной целью для русских.

Если начнется полномасштабная война между Россией и НАТО, то российская атомная подводная лодка "Ясень" может ударить по немецкому городу Бремерхафен. Об этом сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на эксперта Эндрю Метрика.

По его словам, именно Бремерхафен - главный европейский порт, принимающий военные транспорты из США.

"Если русские уничтожат портовые шлюзы и железнодорожные мосты - порт будет парализован", - говорится в статье. В этом случае США не смогут использовать северную Германию для переброски в Европу тяжелой бронетехники.

Кроме того, потенциальными целями для атаки российских подлодок являются голландские порты Роттердама и Антверпена. Они тоже весьма уязвимы для ракетных ударов.

По словам эксперта, именно высокоточные ракеты, созданные Россией, поставили порты Северной Европы под угрозу - в годы "холодной войны" они считались "безопасными". Он также отмечает, что

Военно-морской флот России находится сейчас в "переходном возрасте", его ударные возможности значительно возрастают и видоизменяются - что было продемонстрировано в ходе Сирийской кампании.

Одновременно с этим президент Владимир Путин заявил арабским СМИ, что Россию новая "холодная война" затронет в наименьшей степени.

"Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия занимает седьмое место в мире по расходам на оборону, тратя в год $48 млрд.

"И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире", - отметил Путин, указав на важность компетентности специалистов, развитие науки и техники и концентрации ресурсов.

По словам Путина, гонка вооружений - плохая штука, ничего хорошего для мира не предвещающая. Однако Россия тратить "непомерные" средства на развитие оборонки не собирается.

Упомянутая американским военным экспертом подлодка "Ясень-М" - одна из мощнейших разработок отечественного военно-промышленного комплекса.

Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе, оценил российский подводный флот как "крайне эффективный". По словам американского военного моряка, активность в войне подлодок значительно возросла с начала его службы в Европе и со времен "холодной войны".

"Россия продолжает накачивать свой флот деньгами, развивая подводные лодки. Именно подводный театр военных действий наиболее важен в условиях комплексной военной игры", - отметил Фогго.

В декабре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс утратил свои навыки борьбы с подводными лодками. После того как закончилась "холодная война", НАТО "сократила свои возможности в море", отметил он. "Мы меньше тренировались и потеряли навыки", - признал Столтенберг.

При этом он отметил успехи российского подводного флота - со времен "холодной войны" ВМФ России поднял деятельность субмарин на "высочайший уровень", а в развитие флота были вложены "значительные средства".

Также генсек НАТО отметил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через разделяющую Европу и США Атлантику.

В июне 2019 года журнал The National Interest сообщил, что российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых "смертоносных" субмарин в мире. В список вошли атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения проекта 955 "Борей", подлодка проекта 667БДРМ "Дельфин" и многоцелевая АПЛ проекта 885 "Ясень".

Головная подводная лодка проекта "Ясень" - К-560 "Северодвинск" - была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. Из-за ряда проблем строительство было отложено, но в 2010 году субмарина была спущена на воду. Следующую лодку решено было модернизировать, и серия получила название "Ясень-М".

Многоцелевые АПЛ проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения - 520 м, подводную скорость - 31 узел. Автономность плавания - 100 суток. Экипаж - 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Иван Апулеев