На Украине для БТР-4Е закупали финскую сталь через польскую фирму

ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения", под руководством фигуранта нескольких коррупционных скандалов Алексея Бабича, закупило несоответствующую финскую сталь для БТР, что привело к конфликту с заказчиком - министерством обороны Украины. Главный виновник уволен, а Киеву предстоит решать вопрос, как не дать погибнуть предприятию, которое перешло на двухдневную рабочую неделю.

Источник изображения: topwar.ru

11 октября, с должности директора Харьковского конструкторского бюро машиностроения (ХКБМ) был уволен Алексей Бабич. Распоряжение поступило со стороны руководителя головного холдинга, ГК "Укроборонпром", Айвараса Абромавичуса.

Увольнение произошло на фоне громкого скандала. Предприятие, находившееся под руководством Бабича два с половиной года, угодило в кризисную ситуацию.

В частности, в июле Минобороны Украины прекратило финансирование постройки 48 бронетранспортеров БТР-4Е. Срыв поставок, пришедшийся на середину лету, сопровождала целая череда решений, каждое из которых может поставить вопрос о компетенции руководства.

Первой – и весьма громкой – ласточкой оказалось обращение рабочих, которым с весны не выплачивали заработную плату, а также лишили новых инструментов и спецодежды. Следом за этим последовала информация о том, что находившаяся на субподряде харьковского предприятия фирма не смогла изготовить корпуса БТР из стали украинского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально предполагалось, что сталь марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4Е, будет производить "Азовсталь" из Мариуполя. Однако необходимо было провести закалку металла. Контракт был передан ООО "Лозовской кузнечно-механический завод": он должен был передать харьковскому предприятию готовые корпуса. Однако субподрядчик не справился, изготовив только 20 из 48 корпусов, и то не на 100%.

Вишенка на торте некомпетентности

Впрочем, "вишенкой" на "торте некомпетентности" и продажности украинских менеджеров в системе ВПК страны оказалась закупка финской стали через польскую фирму взамен стали местного производства.

В феврале-марте 2019 г. был подписан договор, согласно которому к польской компании Texprotect Sp.z.о.о. было приобретено не менее четырех партий бронестали (прокат плоский). В частности, закупались Miilux Protection 500 и Miilux Protection B27.

Однако, при заключении контракта, в технической спецификации требования не были указаны требования к химическому составу металла. В результате была поставлена сталь, не соответствовавшая требованиям конструкторской документации в плане качества сварки швов, что привело к тому, что военная "приемка" поставленную пробную партию забраковала.

В целом, сталь была качественной и уже неоднократно использовалась в производстве бронетехники. Однако она не подходила по спецификациям именно для БТР-4Е. В поставленных образцах был недобор по всем легирующим элементам.

Может, договоримся?

На предприятии попытались уговорить Минобороны на использование поставленной партии металла. В частности, в Институте им. Патона, разработавшем спецификации для производства корпусов БТР-4Е, разными способами сварили несколько образцов финской стали. Выяснилось, что в ходе сварных работ с этим типом металла необходимо использовать дополнительную подложку.

"Харьковское конструкторское бюро машиностроения" попыталось воспользоваться результатами тестирования и еще раз попыталось убедить военную приемку в том, что сталь может и подойти. Однако минобороны отказалось идти на компромисс и оштрафовало завод на 82 млн гривен штрафа. Бронетранспортеры поставлены не были.

На момент данный событий сам Алексей Бабич был уже отстранен от руководства предприятием: он проходил в качестве фигуранта в другом коррупционном скандале. У следственных органов появилась запись, на которой Бабич обсуждал условия "откатов", которые он, как руководитель (2016 год) "Житомирского бронетанкового завода", должен был получить за закупку деталей по завышенным ценам у сына бывшего первого зама секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского.

С августа почти тысяча работников ХКБМ перешли на двухдневную рабочую неделю: это произошло из-за нехватки средств вследствие проблем с контрактом по БТР. В итоге Бабич был уволен за нарушение пункта "по обеспечению недопущения на предприятии задолженности по заработной плате".