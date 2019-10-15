В Китае представили беспилотный вертолёт-"ракетоносец" AV500W

На выставке в китайском Тяньцзине представлен беспилотный вертолёт ударного типа. Речь идёт о БПЛА-вертолёте, который обозначен как AV500W.

Источник изображения: sina.com.cn/Сюй Юймин

Производители отмечают, что такой вариант беспилотника может быть эффективен при выполнении контртеррористических операций.

Отмечено, что беспилотник вертолётного типа способен нести на своём борту высокоточное оружие, включая ракеты с лазерным наведением на цель. Дополнительным вооружением AV500W является пулемёт.

Источник изображения: sina.com.cn/Сюй Юймин

На верхней фотографии видно, что дрон вооружён четырьмя ракетами, расположенными на внешних подвесках. С их помощью можно уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника.

Производитель утверждает, что беспилотный вертолёт-"ракетоносец" обладает высокой маневренностью. Винты летательного аппарата - двухлопастные. При этом добавлено, что БПЛА имеет электродвигатель.

Вертолёт-беспилотник оснащён видеокамерой и инфракрасным датчиком, что позволяет использовать AV500W ещё и в качестве винтокрылой машины для патрулирования местности. Отмечено, что с его помощью можно будет выявлять каналы наркотрафика в труднодоступных районах. О ТТХ этого дрона пока не сообщается.