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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Учения ОДКБ "Взаимодействие-2019" с участием около 3 тыс. военнослужащих шести стран открылись в Нижегородской области

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Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Церемония открытия командно-штабных учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2019" состоялась в Нижегородской области после завершения передислокации военнослужащих, задействованных в маневрах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Воинские контингенты из Белоруссии прибыли в Россию на учения со своим штатным стрелковым оружием и военной техникой. Остальные зарубежные участники учения из Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии получат стрелковое оружие и технику от российской стороны", - сказали в пресс-службе.

Всего на учениях на полигоне "Мулино" будут задействованы около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники. Учениями руководит командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

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