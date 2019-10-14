Учения ОДКБ "Взаимодействие-2019" с участием около 3 тыс. военнослужащих шести стран открылись в Нижегородской области

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Церемония открытия командно-штабных учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2019" состоялась в Нижегородской области после завершения передислокации военнослужащих, задействованных в маневрах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Воинские контингенты из Белоруссии прибыли в Россию на учения со своим штатным стрелковым оружием и военной техникой. Остальные зарубежные участники учения из Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии получат стрелковое оружие и технику от российской стороны", - сказали в пресс-службе.

Всего на учениях на полигоне "Мулино" будут задействованы около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники. Учениями руководит командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.