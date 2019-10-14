Путину пока не ясны детали предложенной США "сделки века" по израильско-палестинскому урегулированию

Россия поддерживает решение ООН по созданию палестинского государства. Израиль также заинтересован в долгосрочном решении палестинской проблемы

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Россия поддержит любую сделку по палестино-израильскому урегулированию, которая ведет к миру, но пока детали так называемой "сделки века" не ясны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается "сделки века", мы поддержим любую сделку, которая ведет к миру, но нам нужно понять, что это такое. Ведь пока детали этих предложений в рамках так называемой "сделки века" не ясны, Соединенные Штаты их так и не представили общественности - мировой и своей собственной страны, Ближнему Востоку, Палестине", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Россия, по его словам, исходит из необходимости реализовать план двух государств и создать палестинское государство. "Мы предложили в свое время провести прямые контакты в Москве между премьер-министром Израиля и руководством Палестинской администрации, но она (встреча - ИФ), к сожалению, не состоялась", - сказал президент РФ.

Москва считает важным фактом восстановление палестинского единства, поскольку выступление с разных позиций ослабляет общепалестинскую линию.

"Мы работаем. Это не значит, что мы вышли из этого процесса совершенно и нас это не интересует. Нас это очень интересует и прежде всего потому, что мы полагаем: израильско-палестинский конфликт является ключом к решению очень многих проблем региона", - сказал президент РФ.

По его словам, до тех пор, пока конфликт не решен, это в том числе является источником радикализма и терроризма. "Потому что, когда люди чувствуют, что у них нет возможности легальными способами защитить свои права, они берутся за оружие. И в этом смысле, мне кажется, в окончательном решении, в долгосрочном решении этой проблемы заинтересована не только Палестина, но и израильский народ", - считает Путин.

Участие России в решении этой проблемы зависит не от Москвы, заметил глава государства. "Это зависит от желания всех участников этого процесса видеть кого-то в этом процессе или не видеть", - сказал он.

Он подчеркнул, что у России с Израилем очень добрые отношения, почти полтора миллиона израильских граждан - это выходцы из бывшего Советского Союза. "Это почти русскоговорящая страна. Там, куда ни придешь - в магазин, - все по-русски говоря. Поэтому нам небезразлично, что там происходит", - сказал российский президент.