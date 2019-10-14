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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

За "уничтоженную" САУ "Пион" расплатятся личным автомобилем

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Источник изображения: vpk-news.ru

Нальчикский гарнизонный суд постановил, что военный водитель является единственным виновным в критическом повреждении артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Пион".

Никита Проскурин в марте 2019 года управлял тягачом с полуприцепом, на котором транспортировалась ненадлежащим образом закрепленная САУ. В результате резкого маневра техника опрокинулась и более не подлежала восстановлению.

Министерство обороны требовало взыскать с контрактника полную стоимость "Пиона" - около 25 миллионов рублей. По данным следствия, Проскурин закрепил самоходную установку только в передней части полуприцепа, а сзади лишь стянул цепью. При выезде на нерегулируемое круговое движение на окраине города Магас (Ингушетия) Никита резко затормозил, цепь порвалась и груз опрокинулся. Перед ДТП скорость автопоезда составляла 3040 километров в час. 

Суд признал водителя виновным в повреждении военного имущества по неосторожности, отметил, что Проскурин знал риски и мог их предвидеть, выполнив правила перевозки грузов, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Одновременно с этим был удовлетворен иск Минобороны о компенсации ущерба.

Водитель признал свою вину, но просил суд оценить также ответственность других участников перевозки - военнослужащих, отвечавших за погрузку и контроль за креплением техники на полуприцепе. Для частичной компенсации ущерба будет продан личый автомобиль Проскурина. 

Военнослужащий в одиночку содержит неработающую супругу, малолетних детей и пожилую мать. Как сообщает издание "Коммерсант", в июле 2019 года Ставропольский гарнизонный суд разрешил аналогичное дело иначе. С Романа Еланского, виновного в непоправимом повреждении ЗРК "Панцирь-С" стоимостью более 17 миллионов рублей, взыскали всего 40 тысяч рублей, отмечает ПМ.

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Страны
Польша
Продукция
2С7 Пион
96К6 Панцирь-С1
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