Путин сообщил о выстраивании доверительных отношений с Саудовской Аравией в сфере ВТС

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии выстраивается хорошее сотрудничество в военно-технической сфере (ВТС).

"У нас выстраиваются отношения и в такой доверительной, чувствительной сфере, как военно-техническое взаимодействие", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, которое опубликовано на сайте Кремля.

"Мы давно ведем переговоры по этой части", - подчеркнул Путин.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

В апреле 2019 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем.

В августе на авиасалоне "МАКС-2019" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сказал журналистам, что Россия осуществляет поставки вооружения Саудовской Аравии. "У нас сейчас осуществляется поставочный контракт", - заявил Шугаев.

В сентябре после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке, Путин предложил Эр-Рияду купить российские системы противовоздушной обороны (ПВО) – С-300 или С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Саудовская Аравия ранее уже готовили контракт на поставку систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В феврале в ФСВТС России сообщали, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для активации контракта. "Наши специалисты продолжают обсуждение взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Королевству Саудовская Аравия, который, как уже неоднократно сообщалось, был подписан в мае 2017 года", - заявили в ФСВТС России.

В сентябре в ФСВТС России заявили "Интерфаксу", что С-300 и С-400 могут дать системе ПВО Саудовской Аравии значительные преимущества."Более того, по тактико-техническим характеристикам на данный момент аналогов системы С-400 в мире не существует", - заявили в ФСВТС.