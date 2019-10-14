"США продали нас": сирийские курды хотят помощи Москвы

Турецкие войска захватили важный населенный пункт в Сирии

Сирийские курды намерены обратиться за помощью к Дамаску и Москве, если США не остановят турецкую операцию "Источник мира". В то же время стало известно, что турецкие военные взяли под контроль населенный пункт на севере Сирии.

Сирийские курды, против которых в настоящий момент Турция проводит операцию "Источник мира", нанесли удар по армии противника в Рас эль-Айне. В результате атаки арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) погибло 75 турецких солдат, пострадали еще 19 военнослужащих и уничтожено семь танков. Об этом сообщает курдское агентство Firat.

О взятии под контроль стратегически важного горда Рас эль-Айна вооруженными силами Турции и оппозиционной "Сирийской национальной армией" турецкое минобороны сообщило накануне, 12 октября.

При этом 13 октября стало известно, что вооруженные силы Турции заняли населенный пункт Сулук в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

В сложившихся условиях курды намерены обратиться к Дамаску и Москве с просьбой о помощи, в случае если Вашингтон не сможет остановить операцию Турции. Командующий формирования SDF Мазлум Абди планирует запросить у официальных властей Сирии и России создать бесполетную зону на севере Сирии.

Такое решение могло бы существенно ограничить возможности Анкары задействовать авиацию в своей наступательной операции на севере САР.

Мазлум Абди в разговоре с высокопоставленным американским дипломатом упрекнул США, что Вашингтон оставил курдов один на один перед лицом военной операции Турции, хотя до этого американцы поддерживали их.

"Вы бросили нас. Вы оставляете нас на убой. Вы не хотите защищать людей, но вы не хотите и чтобы пришла другая сила, которая нас защитила бы. Вы продали нас. Это аморально", - заявил курдский генерал заместителю спецпредставителя США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена в России). Содержание разговора публикует CNN.

Курдский представитель настаивал, чтобы США либо помогли остановить турецкие атаки, либо позволили SDF заключить сделку с Дамаском и поддерживающими его российскими силами.

"Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, или остановить бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом [президента Сирии Башара Асада], и пригласить их самолеты для защиты этого региона", - сказал Мазлум.

Вместе с тем CNN отмечает, что американская сторона высказалась против того, чтобы курды обращались за помощью к Москве.

Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе. Пока же, с позиции США, Анкара не дала повода для введения ограничений.

"Речь идет об этнической чистке и, в частности, беспорядочных артиллерийских и других обстрелах против гражданского населения. Пока мы не видели значимых примеров чего-то подобного", - цитирует Reuters заявление представителя внешнеполитического ведомства США.

Ранее американские сенаторы грозили мерами вплоть до приостановки членства Анкары в НАТО, однако неясно, как это можно осуществить, поскольку в уставных документах военного блока нет положений, регулирующих исключение страны-члена НАТО из альянса.

Москва пока что также остается в рамках дипломатических заявлений. В частности, Россия не одобрила заявление США в Совбезе ООН по ситуации в Сирии. В нем Вашингтон призывал Анкару прекратить проведение военной операции на севере арабской республики, а предпринятые турецкими военными действия назывались "вторжением".

При этом Россия, зная отношения Турции с курдами, старается лишний раз не раздражать Анкару, хотя и поддерживает каналы связи с сирийскими курдами. А в 2016 году в Москве даже открылось представительство Сирийского Курдистана, несмотря на протесты со стороны турецких официальных лиц.

В день начала операции "Источник мира" глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет оказывать содействие в установлении диалога между курдами и Дамаском.

Претензии курдов к американцам основываются на том, что незадолго до объявления президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о начале военной операции "Источник мира" Дональд Трамп отвел американские войска из приграничных с Турцией районов - как утверждают американские СМИ, президент США пошел на этот шаг в виду понимания неизбежности турецкого вторжения.

, В то же время незадолго до начала военной операции Вашингтон в рамках комплекса мер по укреплению доверия с Анкарой убедил курдов демонтировать оборонительные укрепления вдоль границы и отвести собственных бойцов вглубь Сирии.

При этом ряд высокопоставленных членов администрации Белого дома полагали, что Эрдоган начал бы военную операцию независимо от того, отвели бы США свои войска или нет.

Еще до начала активной фазы боевых действий Трамп предостерегал Эрдогана от атак на американских военных. Тем не менее, американские позиции на северо-востоке Сирии подверглись обстрелу. 13 октября The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников в администрации США пишет, что

турецкие военные могли преднамеренно произвести атаку на американские вооруженные силы в этом регионе.

По словам неназванного офицера армии США, Турция вела огонь 155-миллиметровыми снарядами, заранее зная, что на конкретной территории располагается американский военный контингент. Впрочем, официальной реакции на данные сообщения пока не поступало.

WP полагает, что целью подобных действий турецкой армии стало желание установить контроль над большей по площади территории, чем предполагают договоренности Турции и США. Кроме того, по версии обозревателей издания, Анкара намерена оттеснить американских военных от сирийского города Кобани.

Официальная заявленная цель Турции при этом - зачистка приграничных территорий от курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Анкара считает эту организацию частью Рабочей партии Курдистана, которую Турция рассматривает в качестве террористической. В то же время YPG входит в альянс SDF, поддержку которым оказывают США.

Операция "Источник мира" продолжается с 9 октября, за это время Турция уничтожила 415 боевиков.

Отдел "Армия"