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14.10.2019
ТАСС

Путин сообщил о продолжении разработок в России передовых вооружений

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Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России отметил, что Москву "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские специалисты продолжают вести разработки передовых вооружений и после того, как создали новое гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. В интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, показанном в воскресенье, российский лидер напомнил о ранее представленных современных системах вооружений.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - рассказал Путин.

Президент отметил, что Россию "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью". Он напомнил, что еще в 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне, "который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств". По словам Путина, смысл документа состоял в том, "чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне".

"Но США вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные стратегические преимущества и полагая, что у них такой зонтик будет, а у России нет, и таким образом Россия будет очень уязвимой, а территория США получит такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны", - добавил Путин.

Он рассказал, что еще в те годы предупреждал американских коллег, что Россия не будет тратить десятки миллиардов на подобные системы, но будет вынуждена сохранять стратегический баланс и будет "работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО". "И мы это сделали, сейчас это уже очевидно. Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их (баллистические ракеты) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет", - указал Путин.

Он добавил, что "к сожалению, так или иначе, все это привело к определенной гонке вооружений, и это уже состоявшийся факт".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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