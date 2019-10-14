Танкерная война продолжается

В Тегеране обещают ответить на атаку иранского танкера Sabiti, которая произошла в Красном море.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника по безопасности Али Шамхани. Он сообщил, что Иран обнаружил улики.

"Морское пиратство и злонамеренные действия в международных водах, которые совершаются с целью подорвать безопасность торговых судов, не останутся без ответа", - цитирует Mehr секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Али Шамхани уточнил, что создан специальный комитет по противодействию нападению на судно Sabiti, которое, по данным Тегерана, было атаковано двумя ракетами у побережья Саудовской Аравии в Красном море. Он отметил, что оценка имеющегося видеоматериала и собранная информация уже позволили получить важные улики.

Иранские СМИ, а потом и Национальная иранская танкерная компания (NITC) заявили о нападении на танкер Sabiti рано утром. Предположительно, в течение получаса по судну нанесли два ракетных удара. По данным компании NITC, экипаж не пострадал, а утечку нефти удалось локализовать. Танкер движется в сторону Персидского залива.