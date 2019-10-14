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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго

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Источник изображения: vpk-news.ru

Демократическая республика Конго будет укреплять сотрудничество с Россией в оборонной сфере.

Об этом заявил советник по экономике в посольстве ДРК в Москве Джозеф Мукомбо. По его словам, конголезский президент Феликс Чисекеди готов обсудить перспективы взаимодействия между странами в этой области на предстоящем саммите Россия - Африка, запланированном на 23-24 октября в Сочи. 

Мукомбо напомнил, что в июле прошлого года парламент ДРК подписал с Россией соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

На территории ДРК уже более 50 лет продолжаются войны, республика пережила несколько государственных переворотов и гражданских конфликтов, спровоцированных желанием бельгийцев (бывших колонизаторов) и западных государств запустить руку в недра страны, богатые минеральными ресурсами, пишет Nation News.

На территории ДР Конго находится более половины разведенных запасов урана планеты. Уран необходим для атомной энергетики и создания ядерного оружия. Также страна богата залежами колтана (колумбит-тантала), без которого невозможно производство аккумуляторов для современной электроники. Половина  военно-промышленного комплекса США зависит от поставок тантала из Демократической республики Конго.

Также в стране есть значительные запасы нефти, алмазов, меди, серебра, золота, кадмия, кобальта, железной руды, малахита. Именно поэтому восточная и южная части ДРК полностью контролируются вооруженными группировками, поддерживаемыми западными странами. В войне за ресурсы в Конго ежегодно гибнут тысячи человек.

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1 комментарий
№1
14.10.2019 03:37
Цитата, q
Именно поэтому восточная и южная части ДРК полностью контролируются вооруженными группировками, поддерживаемыми западными странами. В войне за ресурсы в Конго ежегодно гибнут тысячи человек
Потребовалось Русское "пушечное мясо"?
Запад как качал ресурсы так и будет продолжать, а Россия "по дурости" за свой счет будет вооружать и обучать армию Конго.

Если за 5 лет войны в Сирии все нефтеносные районы продолжают оставаться под контролем США то чего ждать от Конго, где нет наших военных баз...
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