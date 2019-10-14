"Верность союзникам": в Черное море вошел эсминец ВМС США

Пентагон назвал причину захода эсминца Porter в Черное море

Фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли Черноморского флота сопровождают вошедший в Черное море эсминец USS Porter военно-морских сил США. Пентагон заявил, что усиление американского присутствия в этом регионе демонстрирует приверженность США свободе судоходства, а также верность Вашингтона союзникам и партнерам по НАТО.

Ракетный эсминец USS Porter военно-морских сил США миновал пролив Босфор и вошел в Черное море утром в субботу, 13 октября, в ответ на военное усиление России, говорится в материале ежедневной газеты министерства обороны США.

"Это плановое усиление [в данном регионе] демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства, а также нашу верность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море", - сказала вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая Шестым флотом.

Почти все страны, имеющие выход к Черному морю, являются союзниками США или странами-партнерами. Эсминец USS Porter типа "Арли Бёрк" приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния. Входит во Вторую эскадру Атлантического флота США. Оснащен двумя пультами управления боевой информационно-управляющей системой Aegis combat на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Российские корабли уже взяли в сопровождение вошедший в Черное море эсминец, сообщает Национальный центр управления обороной России. В сопровождении участвуют три корабля Черноморского флота: фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", передает ФАН.

Впрочем, Россия усиливает в Черноморском регионе и стационарные средства обороны - четыре дня назад сообщалось, что первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) "Ниобий-СВ" поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России.

Трехкоординатная радиолокационная станция "Ниобий-СВ" предназначена для обнаружения, определения принадлежности и трассового сопровождения воздушных объектов всех типов, в том числе самолетов, вертолетов, баллистических и крылатых ракет, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

РЛС могут продолжительное время отслеживать воздушную обстановку в круглосуточном режиме.

Бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению Александр Лузан подчеркнул, что несколько размещенных в Крыму РЛС "Ниобий-СВ" смогут контролировать все Черное море. По его словам, метровый диапазон позволяет радару видеть самолеты-невидимки, включая новейшие истребители США F-22 Raptor и F-35 Lightning II и бомбардировщики B-2 Spirit.

Чуть ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation представил доклад, в котором содержатся советы по "сдерживанию" России в Черноморском регионе.

Документ был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара "Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы".

Аналитики США, в частности, выразили обеспокоенность из-за наращивания боеспособности Черноморского флота и подразделений Южного военного округа.

Москва, говорится в документе, также использует информационные, экономические, энергетические и тайные инструменты для продвижения своих целей.

В этой связи авторы доклада призвали Вашингтон разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, усилить военную помощь Грузии и Украине, а также расширить учения НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подтвердил, что российская группировка в регионе за последние несколько лет была существенно усилена, передает НСН.

"Если будут расставлены ракеты ПРО в Болгарии и Румынии, то, конечно, мы оставляем за собой право на ответные меры.

В Крыму уже сегодня создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию противовоздушной обороны. В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и Черного моря", - указал депутат.

В прошлом месяце Черноморский флот брал на контроль все действия и перемещение в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября.

При этом днем ранее - когда американский корабль уже миновал пролив Босфор - в пунктах базирования кораблей и местах дислокации частей Черноморского флота военные провели учения по противовоздушной обороне - с отработкой уничтожения вражеских беспилотников.

"В ходе учения средства ПВО на кораблях и воинских частях флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО флота. После идентификации объектов в качестве "противника", беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей", - сообщает Минобороны.

Рафаэль Фахрутдинов