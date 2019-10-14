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14.10.2019
Военное обозрение

Европейские страны прекращают экспорт вооружений в Турцию

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Германия накладывает запрет на поставки военной продукции Турции из-за начала военной операции "Источник мира" против курдов на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.

Источник изображения: Минобороны Турции

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, власти ФРГ еще с 2016 года заняли жесткую позицию в отношении экспорта в Турцию продукции военного назначения после действий турок в сирийском Африне, теперь же, после начала военной операции против курдов, принято решение больше не выдавать новые разрешения на поставки военной продукции Анкаре, хотя на Турцию приходится около трети экспорта военной продукции ФРГ.

По причине военного наступления Турции в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на продукцию военного назначения, которая может быть использована Турцией в Сирии

- заявил Маас.

Вслед за Германией о прекращении военных поставок Анкаре заявили и во Франции. Согласно опубликованному в субботу заявлению французского МИД, Париж прекращает поставки Турции вооружений, которые могут быть использованы при ведении боевых действий против курдов на северо-востоке Сирии.

Это решение вступает в силу немедленно

- говорится в сообщении, опубликованном французским внешнеполитическим ведомством.

Отметим, что аналогичное решение о запрете поставок вооружения Турции приняли и в Нидерландах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Сирия
Турция
Франция
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