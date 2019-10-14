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14.10.2019
Военное обозрение

Курды хотят помощи российских ВКС по созданию бесполётной зоны

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Командование сирийских курдов, входящих в "Силы демократической Сирии" (СДС), потребовало от США либо остановить наступление турецких сил и сирийской свободной армии (ССА), либо дать разрешение на переговоры с Дамаском и Москвой с целью создания российскими ВКС бесполетной зоны на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутриведомственный документ правительства США.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Согласно стенограмме, имеющейся в распоряжении телеканала, в минувший четверг прошла встреча командующего силам курдов в составе СДС Мазлума Кобани Абди и замспецпосланника США в международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в России) Уильяма Рубака. На встрече Кобани обвинил США в предательстве курдов и потребовал либо остановить турецкую операцию "Источник мира", либо дать возможность заключить соглашение с Дамаском и Москвой, чтобы российские ВКС закрыли воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

Вы не желаете защищать людей и не хотите, чтобы нас защищали другие силы. Вы нас продали. Это аморально. Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ и прекратить бомбежки или нет. Мне нужно это знать, потому что, если вы не способны сделать это, мне потребуется заключить соглашение с Россией и режимом, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион

- приводит CNN заявление Кобани.

По данным телеканала, представитель США попросил "не принимать никаких решений немедленно" и передать слова командующего в Госдеп США, заверив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы остановить турецкую операцию.

Ранее агентство Reuters сообщало, что командование курдов запросило у США создание бесполетной зоны над северо-востоком Сирии, так как основные потери курдов приходятся на авиаудары турецкой авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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