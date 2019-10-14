Франция приостанавливает продажу оружия Турции
Париж. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.
"Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в опубликованном в субботу заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Ранее аналогичные ограничения ввели ФРГ и Нидерланды. Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят последствия турецкой операции на следующей неделе.
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