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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Франция приостанавливает продажу оружия Турции

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Париж. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

"Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в опубликованном в субботу заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее аналогичные ограничения ввели ФРГ и Нидерланды. Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят последствия турецкой операции на следующей неделе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Сирия
Турция
Франция
Проекты
Евросоюз
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