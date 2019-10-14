Не подходит: Россия блокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не одобрила заявление США в Совбезе ООН, которое американские политики представили по ситуации в Сирии. В частности, они призывали турецкие власти прекратить проведение военной операции на севере арабской республики. Кроме того, предпринятые Турцией меры против курдских формирований назывались "вторжением".

Россия не согласна с американским заявлением в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Накануне в Совете Безопасности ООН обсуждались действия Анкары в соседней стране, но итоговый документ политики так и не приняли. В субботу, как передает издание, рассматривался американский вариант, в котором представители США выразили обеспокоенность военной операцией, которую Турция проводит в Сирии. В частности, по информации агентства, члены Совбеза призывают власти Турции прекратить проведение военного нападения на курдские формирования.

В проекте документа, как отмечает РИА "Новости", был также призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

Вместе с тем американские политики охарактеризовали действия Турции как вторжение.

По словам собеседника агентства, Россия не одобрила этот проект, так как он не соответствует позиции Москвы.

СМИ обращает внимание, что ранее МИД России опубликовал комментарий, в котором указывалось на обеспокоенность России ситуацией на севере Сирии. Вместе с тем по словам дипломатов, российская сторона не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

Но в то же время в министерстве подчеркнули, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли" может обеспечить только диалог между "правительством и курдами", которые являются "неотъемлемой составляющей сирийского общества". При этом Москва подтвердила свою готовность к участию в этом диалоге.

В ведомстве также отметили, что важно "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения". Россия призвала "все стороны" к максимальной сдержанности. Кроме того, дипломаты отметили, что стоит "тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии".

Тремя днями ранее, 9 октября, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", которую он проводит на севере Сирии.

По его словам, предпринимаемые меры направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

Военные были направлены в эту часть соседнего государства, чтобы обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых Турция "не может бесконечно содержать". Таким образом, Турция планирует создать так называемую зону безопасности, где и будут, как предполагает Эрдоган, размещены все сирийские беженцы.

Его действия были осуждены европейскими странами, соседями Турции, а также США. Вместе с тем власти Сирии тоже неоднократно выступали против оккупационной политики соседней страны, передает РИА "Новости". За время, что проводится военная операция, погибло более 400 курдов, отмечает агентство со ссылкой на минобороны Турции.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны, военные которых находятся на территории Сирии нелегитимно, покинуть ее. "И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена", - цитирует Путина РИА "Новости".

Глава государства добавил, что Россия "абсолютно открыто" обсуждает этот вопрос со своими партнерами. В частности, с Ираном, Турцией и Соединенными Штатами.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пригрозил турецким властям, что разрушит экономику их страны. "Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица Земли", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Тем времен европейские представители неоднократно призывали Турцию прекратить проведение своей операции. В свою очередь, Эрдоган ранее предупреждал страны Евросоюза, что может открыть двери сирийским беженцам в сторону Европы. Таким образом, он призвал европейские страны "взять себя в руки". "Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - приводит слова президента Турции ТАСС.

Ангелина Мильченко