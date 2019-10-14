Войти
14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Роботизированный истребитель танков по-ирански

175
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Противотанковая торпеда Исламской республики

В последние годы иранский военно-промышленный комплекс серьезно продвинулся в разработке роботизированных боевых систем разного типа, способных действовать в воздухе, в море и на земле. На днях Тегеран провел выставку последних достижений в этой области, касающихся создания малых роботов. Представленные на ней экспонаты дают четкое представление о возможностях высокомобильных, эффективных, и в то же время недорогих боевых системах ИРИ, которые к тому же крайне сложно отследить и уничтожить.

Причем, это не только дроны-"камикадзе",  атакующие противника с неба, но и наземные платформы, способные уничтожить транспорт и бронетехнику неприятеля. Особый интерес посетителей выставки вызвал созданный для сухопутных войск ИРИ и КСИР шестиколесный дистанционно управляемый роботизированный аппарат Heidair-1. Этот девайс может оснащаться разнообразным оборудованием, в частности, на фотографиях, опубликованных пресс-службой ВС Ирана, они оснащены АК-47.

Одной из задач, которые будут решать эти "беспилотные" вездеходики, станет борьба с танками и транспортными колоннами неприятеля. Heidair-1, оснащенный мощным взрывным устройством, будет подбираться к вражеским машинам и осуществлять их подрыв. Совсем, как собаки – истребители танков в РККА или как "Голиаф" – немецкая "самодвижущаяся мина" с дистанционным управлением, созданная в конце войны для борьбы с танками.

Пресс-служба ВС ИРИ представила видеоролик, на котором запечатлена работа боевого робота, который успешно перемещается по сложному рельефу и подрывает макет танка.

Но это еще не все. Мало того, что Heidair-1 может действовать достаточно автономно, он способен функционировать в связке с разведывательным БПЛА, который осуществляет поиск целей и после их обнаружения выводит на них роботов – истребителей танков, выбирая для их атаки оптимальный маршрут.

Понятно, что наибольшее внимания к разработкам иранского ВПК проявляют американцы, рассматривающие ИРИ как своего врага, с которым они готовятся начать войну со дня на день.

Помимо общего интереса к научно-техническим достижениям Ирана, американские эксперты обеспокоены тем, что означенные девайсы могут быть переданы иранцами йеменским шиитским повстанцам, которые они применят против саудовских танков. Если учесть, что хуситы довольно успешно справляются с бронетехникой оккупантов даже  с помощью старых РПГ, мысль о том, что в их руках окажется иранский хай-тек, повергает американцев в ужас.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
26.09.2018
Цель не требует средств
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
24.10.2011
НАТО открыла ливийский ящик Пандоры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья