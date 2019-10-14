Роботизированный истребитель танков по-ирански

Противотанковая торпеда Исламской республики

В последние годы иранский военно-промышленный комплекс серьезно продвинулся в разработке роботизированных боевых систем разного типа, способных действовать в воздухе, в море и на земле. На днях Тегеран провел выставку последних достижений в этой области, касающихся создания малых роботов. Представленные на ней экспонаты дают четкое представление о возможностях высокомобильных, эффективных, и в то же время недорогих боевых системах ИРИ, которые к тому же крайне сложно отследить и уничтожить.

Причем, это не только дроны-"камикадзе", атакующие противника с неба, но и наземные платформы, способные уничтожить транспорт и бронетехнику неприятеля. Особый интерес посетителей выставки вызвал созданный для сухопутных войск ИРИ и КСИР шестиколесный дистанционно управляемый роботизированный аппарат Heidair-1. Этот девайс может оснащаться разнообразным оборудованием, в частности, на фотографиях, опубликованных пресс-службой ВС Ирана, они оснащены АК-47.

Одной из задач, которые будут решать эти "беспилотные" вездеходики, станет борьба с танками и транспортными колоннами неприятеля. Heidair-1, оснащенный мощным взрывным устройством, будет подбираться к вражеским машинам и осуществлять их подрыв. Совсем, как собаки – истребители танков в РККА или как "Голиаф" – немецкая "самодвижущаяся мина" с дистанционным управлением, созданная в конце войны для борьбы с танками.

Пресс-служба ВС ИРИ представила видеоролик, на котором запечатлена работа боевого робота, который успешно перемещается по сложному рельефу и подрывает макет танка.

Но это еще не все. Мало того, что Heidair-1 может действовать достаточно автономно, он способен функционировать в связке с разведывательным БПЛА, который осуществляет поиск целей и после их обнаружения выводит на них роботов – истребителей танков, выбирая для их атаки оптимальный маршрут.

Понятно, что наибольшее внимания к разработкам иранского ВПК проявляют американцы, рассматривающие ИРИ как своего врага, с которым они готовятся начать войну со дня на день.

Помимо общего интереса к научно-техническим достижениям Ирана, американские эксперты обеспокоены тем, что означенные девайсы могут быть переданы иранцами йеменским шиитским повстанцам, которые они применят против саудовских танков. Если учесть, что хуситы довольно успешно справляются с бронетехникой оккупантов даже с помощью старых РПГ, мысль о том, что в их руках окажется иранский хай-тек, повергает американцев в ужас.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",